כיכר השבת
עבודה ערבית

אנגלית במבטא ערבי כבד: "המטרה הושמדה" | כך מיירטים כטב"מים באמירויות

במדינות המפרץ, כולל באמירויות, מתמודדים בימים האחרונים עם תקיפות איראניות על מטרות אזרחיות | בתיעוד שפרסמו היום האמירויות, נראים רגעי היירוט של כטב"מים איראנים, ככל הנראה מדגם 'שאהד', באמצעות ירי תת מקלע | צפו (ביטחון) 

יירוט באמירויות. כך זה נראה
יירוט באמירויות. כך זה נראה| צילום: צילום: משרד ההגנה האמירתי
יירוט באמירויות. כך זה נראה (צילום: משרד ההגנה האמירתי)

מערכות ההגנה האווירית של איחוד האמירויות סיכלו היום גל תקיפות נרחב שכלל עשרות טילים בליסטיים ומאות כלי טיס בלתי מאוישים. על פי הודעת משרד ההגנה האמירותי, במהלך השעות האחרונות זוהו 17 טילים בליסטיים ששוגרו לעבר המדינה, כאשר 16 מהם יורטו בהצלחה ואחד נפל במימי המפרץ. בנוסף, חיל האוויר התמודד עם נחיל של 117 כטב"מים, שמרביתם המכרעת – 113 כלים – הופלו טרם פגיעתם.

למרות אחוזי היירוט הגבוהים, ארבעה כטב"מים הצליחו לחדור את מעטפת ההגנה ונפלו בשטח המדינה. בדובאי דווח על פיצוץ עז ושריפה באזור פאלם ג'ומיירה, לאחר שכטב"ם פגע סמוך למלון יוקרה. במקביל, רסיסי יירוט גרמו לנזקים באתרים מרכזיים, בהם מבנה ה"בורג' אל-ערב" המפורסם וחזיתות של מגדלי מגורים בדובאי מרינה. באבו דאבי נשמעו הדי פיצוצים עזים מעל רובע העסקים ובקרבת נמל התעופה הבינלאומי זאיד.

משרד ההגנה מסר כי מניין ההרוגים מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי עומד על ארבעה בני אדם, כולם נתינים זרים, וכי למעלה מ-100 אזרחים נפצעו באורח קל עד בינוני מרסיסים ומהדף הפיצוצים.

"איחוד האמירויות פועלת בהגנה עצמית בתגובה למתקפה האיראנית הברוטלית והבלתי מוצדקת, שכללה שיגור של יותר מ-1,400 טילים וכטב"מים לעבר תשתיות ואתרים אזרחיים", נמסר בהודעת משרד החוץ המקומי, שהדגישה כי המדינה תשמור על זכותה להגיב בתקיפות להפרת ריבונותה.

בתוך כך, גורמים ביטחוניים בישראל טענו היום כי איחוד האמירויות ביצעה לראשונה תקיפת תגובה ישירה בשטח איראן, שכוונה נגד מתקן התפלה ומחסן תחמושת באזור בושהר. עם זאת, בכירים באבו דאבי הכחישו את הדיווחים הללו באופן גורף. ד"ר עלי רשיד אל-נועיימי, יו"ר ועדת החוץ והביטחון במועצה הפדרלית, הבהיר כי "אלה חדשות כזב. כשאנחנו עושים משהו – יש לנו את האומץ להודיע עליו". הוא הוסיף כי האמירויות מבחינה בין המשטר בטהרן לבין העם האיראני, שאינו נתפס בעיניה כאויב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר