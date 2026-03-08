מערכות ההגנה האווירית של איחוד האמירויות סיכלו היום גל תקיפות נרחב שכלל עשרות טילים בליסטיים ומאות כלי טיס בלתי מאוישים. על פי הודעת משרד ההגנה האמירותי, במהלך השעות האחרונות זוהו 17 טילים בליסטיים ששוגרו לעבר המדינה, כאשר 16 מהם יורטו בהצלחה ואחד נפל במימי המפרץ. בנוסף, חיל האוויר התמודד עם נחיל של 117 כטב"מים, שמרביתם המכרעת – 113 כלים – הופלו טרם פגיעתם.

למרות אחוזי היירוט הגבוהים, ארבעה כטב"מים הצליחו לחדור את מעטפת ההגנה ונפלו בשטח המדינה. בדובאי דווח על פיצוץ עז ושריפה באזור פאלם ג'ומיירה, לאחר שכטב"ם פגע סמוך למלון יוקרה. במקביל, רסיסי יירוט גרמו לנזקים באתרים מרכזיים, בהם מבנה ה"בורג' אל-ערב" המפורסם וחזיתות של מגדלי מגורים בדובאי מרינה. באבו דאבי נשמעו הדי פיצוצים עזים מעל רובע העסקים ובקרבת נמל התעופה הבינלאומי זאיד.

משרד ההגנה מסר כי מניין ההרוגים מאז תחילת סבב הלחימה הנוכחי עומד על ארבעה בני אדם, כולם נתינים זרים, וכי למעלה מ-100 אזרחים נפצעו באורח קל עד בינוני מרסיסים ומהדף הפיצוצים.

"איחוד האמירויות פועלת בהגנה עצמית בתגובה למתקפה האיראנית הברוטלית והבלתי מוצדקת, שכללה שיגור של יותר מ-1,400 טילים וכטב"מים לעבר תשתיות ואתרים אזרחיים", נמסר בהודעת משרד החוץ המקומי, שהדגישה כי המדינה תשמור על זכותה להגיב בתקיפות להפרת ריבונותה.

בתוך כך, גורמים ביטחוניים בישראל טענו היום כי איחוד האמירויות ביצעה לראשונה תקיפת תגובה ישירה בשטח איראן, שכוונה נגד מתקן התפלה ומחסן תחמושת באזור בושהר. עם זאת, בכירים באבו דאבי הכחישו את הדיווחים הללו באופן גורף. ד"ר עלי רשיד אל-נועיימי, יו"ר ועדת החוץ והביטחון במועצה הפדרלית, הבהיר כי "אלה חדשות כזב. כשאנחנו עושים משהו – יש לנו את האומץ להודיע עליו". הוא הוסיף כי האמירויות מבחינה בין המשטר בטהרן לבין העם האיראני, שאינו נתפס בעיניה כאויב.