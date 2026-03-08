כיכר השבת
ראש הלשכה של מוג'תבא?

עוד לפני שפגש את הבוס: המידע המודיעיני הגיע, המטוסים שוגרו - תוך 50 דקות הוא חוסל

דובר צה"ל אישר היום כי חיסל את ראש הלשכה החדש למנהיג איראן המיועד - שטרם נכנס לתפקידו | חיסולו צלח בעקבות מה שמכונה "מודיעין מתפרץ" בזמן אמת, זמן קצר לאחר שהגיע המודיעין - בוצע החיסול (צבא)  

7תגובות
מוג'תבא חמינאי (צילום: מתוך סוכנות הידיעות האיראנית)

צה"ל אישר היום (ראשון) כי חוסל ראש הלשכה החדש של מנהיג משטר הטרור האיראני המיועד.

בימים אלו, דנים ב בחשאיות בזהותו של מנהיג איראן שיישב על כס המנהיג העליון במקומו של עלי חמינאי, כאשר השם המוביל הוא בנו, מוג'תבא חמינאי.

לפי הודעת דובר צה"ל, אמש חוסל ראש הלשכה של מחליפו של חמינאי, אשר נבחר בידי ההנהגה באיראן.

אתמול (שבת), חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ”ן וחיסל בטהרן את אבואלקאסם באבאא’יאן, ראש הלשכה הצבאית של מנהיג משטר הטרור האיראני וראש מטה מפקדת החירום של המשטר (ח’אתם אלאאנביא’).

באבאא’יאן היה אמון על תיאום בין גופי המשטר עבור קידום פעולות נגד מדינת ישראל והפעלת מנגנוני החירום של המשטר.

לפי הודעת דובר צה"ל, באבאא’יאן מונה לראש הלשכה המיועד של המנהיג החדש שטרם נבחר, זאת לאחר שבמכת הפתיחה של מבצע ‘’ חוסל מחמד שיראזי, ראש הלשכה הצבאית של המנהיג לשעבר ח’אמנהאי.

בנוסף, באבאא’יאן מונה לתפקיד ראש מטה מפקדת החירום, לאחר שקודמו בתפקיד, עלי שדמאני, חוסל במהלך מבצע ‘עם כלביא׳. מתוקף תפקידו, באבאא’יאן היה מקורב לצמרת הצבאית והמדינית במהלך מבצע ׳שאגת הארי׳.

"חיסולו מצטרף לחיסולם של מנהיגי משטר הטרור האיראני אותם צה"ל חיסל בפרוץ מבצע "שאגת הארי", וכן מהווה פגיעה ביכולת ההנהגה האיראנית לנהל את הפעילות הצבאית", מסכמים בצה"ל.

כך בוצע החיסול

לפי דיווח שהגיע ל'כיכר השבת', חיסולו של הבכיר האיראני צלח בעקבות מודיעין מדויק מתפרץ בזמן אמת של אמ"ן.

במקביל לגיבוש המודיעין, מטוסי חיל האוויר המריאו לאיראן על מנת לחסלו, כאשר תוך 50 דקות מרגע קבלת המידע המודיעיני, מטוסי חיל האוויר שיגרו את החימושים וחיסלו את אבואלקאסם באבאא'יאן.

0 תגובות

6
עת צרה היא לישראל חיילי צה״ל עומדים בחזית מול אויבי ה׳ רשת הטרור האיראנית עלינו לקום להתפלל בכותל המערבי ובקברי הצדיקים ולבקש מה׳ לשמור על חיילינו כל תפילה נחשבת אל תשבו בבית כל אחד חייב למלא את תפקידו
ישראל
ותלמוד תורה כנגד כולם
יפה
5
צה"ל שוב מוכיח אין פשרות עם ראשי רשע כל מי שמנסה לפגוע בעם ישראל יקבל את הדין בזמן אמת תפילה והודיה לה׳ על חיילי צה״ל
גל
4
חיסול כל ראשי הטרור בזמן אמת צה״ל מראה מקצועיות ונחישות בכל מבצע
סויסה

