צה"ל אישר היום (ראשון) כי חוסל ראש הלשכה החדש של מנהיג משטר הטרור האיראני המיועד.

בימים אלו, דנים באיראן בחשאיות בזהותו של מנהיג איראן שיישב על כס המנהיג העליון במקומו של עלי חמינאי, כאשר השם המוביל הוא בנו, מוג'תבא חמינאי.

לפי הודעת דובר צה"ל, אמש חוסל ראש הלשכה של מחליפו של חמינאי, אשר נבחר בידי ההנהגה באיראן.

אתמול (שבת), חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ”ן וחיסל בטהרן את אבואלקאסם באבאא’יאן, ראש הלשכה הצבאית של מנהיג משטר הטרור האיראני וראש מטה מפקדת החירום של המשטר (ח’אתם אלאאנביא’).

באבאא’יאן היה אמון על תיאום בין גופי המשטר עבור קידום פעולות נגד מדינת ישראל והפעלת מנגנוני החירום של המשטר.

לפי הודעת דובר צה"ל, באבאא’יאן מונה לראש הלשכה המיועד של המנהיג החדש שטרם נבחר, זאת לאחר שבמכת הפתיחה של מבצע ‘שאגת הארי’ חוסל מחמד שיראזי, ראש הלשכה הצבאית של המנהיג לשעבר ח’אמנהאי.

בנוסף, באבאא’יאן מונה לתפקיד ראש מטה מפקדת החירום, לאחר שקודמו בתפקיד, עלי שדמאני, חוסל במהלך מבצע ‘עם כלביא׳. מתוקף תפקידו, באבאא’יאן היה מקורב לצמרת הצבאית והמדינית במהלך מבצע ׳שאגת הארי׳.

"חיסולו מצטרף לחיסולם של מנהיגי משטר הטרור האיראני אותם צה"ל חיסל בפרוץ מבצע "שאגת הארי", וכן מהווה פגיעה ביכולת ההנהגה האיראנית לנהל את הפעילות הצבאית", מסכמים בצה"ל.

כך בוצע החיסול

לפי דיווח שהגיע ל'כיכר השבת', חיסולו של הבכיר האיראני צלח בעקבות מודיעין מדויק מתפרץ בזמן אמת של אמ"ן.

במקביל לגיבוש המודיעין, מטוסי חיל האוויר המריאו לאיראן על מנת לחסלו, כאשר תוך 50 דקות מרגע קבלת המידע המודיעיני, מטוסי חיל האוויר שיגרו את החימושים וחיסלו את אבואלקאסם באבאא'יאן.