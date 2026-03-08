אחרי איחוד האמירויות, גם סעודיה פרסמה היום (ראשון) תיעוד מיירוט כטב"מי השאהד של איראן.

בתיעוד שפורסם נראים כלי הטיס המתאבדים הידועים עם כוונת עליהם, כשהם נשרפים ומיורטים אחד לאחד.

אלא שחדי אוזן שמו לב לפרט מעניין: השמע - קול הרקע של הסרטון שיכול להישמע כשעון מתקתק.

בימים האחרונים, העבירו מדינות המפרץ את המסר הברור, לפיו גם אם הן אינן מעוניינות להיכנס למערכה אקטיבית מול איראן, הרי שבסופו של דבר סבלנותן תפקע בקרוב אם ימשכו המתקפות מצד שכנתן.

נראה כי סאונד הרקע - של שעון מתקתק, נועד להעביר לאיראנים את המסר בלא מילים.