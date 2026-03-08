כיכר השבת
שפטו בעצמכם

עריכה מקרית או מסר מאיים? הסעודים פרסמו יירוט עם צליל ייחודי - המסר ברור

אחרי איחוד האמירויות, גם הסעודים פרסמו תיעוד מיירוטי הכטב"מים האיראנים בשמי הממלכה | אלא שחדי אוזן שמו לב לצליל הרקע שליווה את התיעוד שפרסמה הממלכה | האזינו וצפו - ושפטו בעצמכם (חדשות)  

1תגובות
סרטון היירוט
סרטון היירוט| צילום: צילום: משרד ההגנה הסעודי
סרטון היירוט (צילום: משרד ההגנה הסעודי)

אחרי איחוד האמירויות, גם סעודיה פרסמה היום (ראשון) תיעוד מיירוט כטב"מי השאהד של .

בתיעוד שפורסם נראים כלי הטיס המתאבדים הידועים עם כוונת עליהם, כשהם נשרפים ומיורטים אחד לאחד.

אלא שחדי אוזן שמו לב לפרט מעניין: השמע - קול הרקע של הסרטון שיכול להישמע כשעון מתקתק.

בימים האחרונים, העבירו מדינות המפרץ את המסר הברור, לפיו גם אם הן אינן מעוניינות להיכנס למערכה אקטיבית מול איראן, הרי שבסופו של דבר סבלנותן תפקע בקרוב אם ימשכו המתקפות מצד שכנתן.

נראה כי סאונד הרקע - של שעון מתקתק, נועד להעביר לאיראנים את המסר בלא מילים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא חסר מנגינות אחרות...
אני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר