כשארה"ב עושה צה"ל: ההודעה ששיגר פיקוד המרכז לאיראנים

צבא ארצות הברית קורא לתושבי איראן להישאר בבתיהם עקב שימוש המשטר באזורים מאוכלסים לצרכים צבאיים. בהודעה הובהר כי אתרים אזרחיים המשמשים לשיגור טילים מאבדים את הגנתם המשפטית הבינלאומית.

כוחות צבא ארצות הברית קוראים לאזרחים באיראן להישאר בבתיהם ומזהירים כי אתרים אזרחיים המשמשים למטרות צבאיות מאבדים את מעמדם המוגן.

על פי הודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית שפורסמה היום, 8 במרץ, המשטר האיראני משתמש באזורים מאוכלסים בצפיפות לצורך ביצוע מבצעים צבאיים, דבר שהופך אותם למטרות צבאיות לגיטימיות על פי המשפט הבינלאומי.

בכך, מצטרפת ארה"ב לישראל בהודעות המקדימות שנשלחות לאזרחים במטרה לעגן את המתקפות בחוק הבינלאומי.

הודעת הדוברות מצביעה על כך שכוחות איראניים פועלים מתוך אזורים הומי אדם בערים דזפול, אספהאן ושיראז. מתוך מוקדים אלו משוגרים כטב"מים מתאבדים וטילים בליסטיים, פעולה שמסכנת באופן ישיר את חיי האוכלוסייה המקומית. בנוסף נמסר כי המשטר פוגע בביטחון האזור כולו באמצעות תקיפה מכוונת של שדות תעופה אזרחיים, בתי מלון ושכונות מגורים ברחבי המזרח התיכון.

מפקד פיקוד המרכז, אדמירל בראד קופר, התייחס למצב ומסר כי "משטר הטרור של איראן מזלזל באופן בוטה בחיי אזרחים על ידי תקיפת שותפים במפרץ תוך סיכון ביטחונם של בני עמו שלו". דבריו נאמרו על רקע נתונים המצביעים על כך שמאז ה-28 בפברואר שיגרה איראן מאות טילים בליסטיים ואלפי כטב"מים מתאבדים לעבר יעדים שונים.

יחד עם זאת, בפיקוד המרכז מציינים כי קצב שיגור אמצעי הלחימה ירד באופן דרסטי בתקופה האחרונה. הירידה מיוחסת לפעילות של כוחות ארצות הברית והמדינות השותפות לה, אשר פגעו באופן משמעותי ביכולותיו הצבאיות של הצבא האיראני.

בצבא ארצות הברית הדגישו כי הם נוקטים בכל אמצעי זהירות אפשרי כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע, אך הבהירו כי לא ניתן להבטיח את שלומם של אזרחים השוהים בתוך או בקרבת מתקנים המשמשים את המשטר לצרכים צבאיים. עוד נמסר כי בשונה מהתנהלות השלטונות באיראן, כוחות ארצות הברית אינם מכוונים תקיפות נגד אזרחים ואינם מסכנים את שלומם במכוון.