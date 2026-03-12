כיכר השבת
באיכות גבוהה: חיל האוויר האמריקאי השמיד משגרים שהוסתרו בין ההרים

פיקוד המרכז האמריקאי פרסם תיעוד מתקיפת משגרים טעונים ומוכנים לשיגור | בסרטון נראה משגר איראני "מתחבא" בין הרים, המטוסים האמריקאים סגרו עליו והשמידו אותו (חדשות)  

תקיפת המשגרים
תקיפת המשגרים| צילום: צילום: סנטקום
תקיפת המשגרים (צילום: סנטקום)

לפי גורמים ישראליים, אחד האתגרים המשמעותיים במלחמה עם איראן היא הטופוגרפיה של המדינה, כאשר המשטר מנצל את ההרים הגבוהים ומסתיר ביניהם משגרים טעונים ומוכנים לשימוש.

בתיעוד שפרסם היום 'סנטקום' באיכות גבוהה יחסית, ניתן לראות משגר מוכן על גבי משאית שהוסתרה בין ההרים.

בשלב מסוים, נראה הטיל טס במהירות גבוהה לעבר המטרה עד לרגע הפגיעה. ניתן גם להבחין גם כי צבא ארה"ב עושה שימוש בחימושים שונים עבור כל מטרה, כאשר באחד מהתיעודים נראה שימוש לכאורה גם בכטב"ם מתאבד.

צפו בתיעוד שפרסם צבא ארה"ב.

