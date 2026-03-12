תקיפת המשגרים| צילום: צילום: סנטקום
תקיפת המשגרים (צילום: סנטקום)
לפי גורמים ישראליים, אחד האתגרים המשמעותיים במלחמה עם איראן היא הטופוגרפיה של המדינה, כאשר המשטר מנצל את ההרים הגבוהים ומסתיר ביניהם משגרים טעונים ומוכנים לשימוש.
בתיעוד שפרסם היום 'סנטקום' באיכות גבוהה יחסית, ניתן לראות משגר מוכן על גבי משאית שהוסתרה בין ההרים.
בשלב מסוים, נראה הטיל טס במהירות גבוהה לעבר המטרה עד לרגע הפגיעה. ניתן גם להבחין גם כי צבא ארה"ב עושה שימוש בחימושים שונים עבור כל מטרה, כאשר באחד מהתיעודים נראה שימוש לכאורה גם בכטב"ם מתאבד.
צפו בתיעוד שפרסם צבא ארה"ב.
