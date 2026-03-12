תקיפת המשגרים - צילום: סנטקום תקיפת המשגרים | צילום: צילום: סנטקום 10 10 0:00 / 0:28 תקיפת המשגרים ( צילום: סנטקום )

לפי גורמים ישראליים, אחד האתגרים המשמעותיים במלחמה עם איראן היא הטופוגרפיה של המדינה, כאשר המשטר מנצל את ההרים הגבוהים ומסתיר ביניהם משגרים טעונים ומוכנים לשימוש.