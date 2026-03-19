מקרבים את סופם: איראן באיום חדש על מצרי הורמוז - גם אחרי המלחמה

דיווחים מאיראן מעלים כי המשטר בטהרן שוקל לנקוט במהלכים חדשים במצרי הורמוז - גם אחרי שהמלחמה תסתיים | ההצהרות מקרבות את ארה"ב לפעולה קרקעית דרמטית במצרים ובחופים האיראנים הסמוכים (חדשות) 

מוג'תבא חמינאי

מקורות הקשורים למשטר הטרור ב אומרים כי ינקטו ב"צעדים חדשים" בכל הנוגע למצרי הורמוז לאחר המלחמה.

לפי הדיווח בשם היועץ הבכיר מוחמד ח'בר, איראן רואה במצב הנוכחי במצר הזדמנות לבטל את המעבר החופשי במצר שהיה נהוג עד כה, והידוק השליטה על המעבר הקריטי.

לפי דיווח ב-BBC, חברת פרלמנט איראנית הגישה הצעת חוק חדשה, במסגרתה מדינות יחויבו לשלם אגרות ומסים לאיראן בתום המלחמה.

מדובר במהלך של פרוטקשן שיוזם המשטר, אם מצר הורמוז ישמש כנתיב בטוח למעבר ספינות, להעברת אנרגיה ולמתן ביטחון תזונתי לאחר המלחמה עם ארה"ב.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות איס"א, בשם גורם בכיר במשטר: "שללנו מאויבינו את נוחותם הקודמת, והם אינם מסוגלים כעת לקבל את המציאות הזו; הם פשוט אינם יכולים לסבול אותה".

הוא הוסיף: "אם ירצה השם, הקרב הזה יסתיים בניצחונה המכריע והוודאי של איראן, ולאחר מכן, המעבר דרך מצר הורמוז ימשיך להוות אתגרים לאויבינו".

גם שר החוץ האיראני רמז לכך בראיון שהעניק לאחרונה ברשת NBC.

המהלך מקרב למעשה את נשיא ארה"ב לפעולה קרקעית באיראן, במטרה לאבטח את המעבר במצר עבור מכליות נפט.

צבא ארה"ב מתמקד בימים האחרונים בתקיפת ספינות ונקודות צבא בחופי הים הסמוכים למצר, כאשר גורמים אמריקנים בכירים הבהירו כי שחרור המצר מידי האיראנים יייקח עוד מספר שבועות, עם או בלי סיוע של כוחות קרקע אמריקנים.

תוכן שאסור לפספס:

ב"ה שהשם רוצה שליהודים יהיה רק טוב ולכן כבר נגזר שמלכות הרשע של אירן תיפול
אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
