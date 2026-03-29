כיכר השבת
עושים היסטוריה

יישלחו לגרדום? בן גביר מבקש מהחרדים: תצביעו מחר על עונש מוות למחבלים

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה היום לחברי הכנסת החרדים, מבלי להזכירם באופן מפורש, בבקשה שיתמכו בחוק עונש מוות למחבלים | מחר יעלה במליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית החוק שישלח את המחבלים לגרדום (חדשות) 

14תגובות
בן גביר בפנייה נרגשת (צילום: לשכת השר לביטחון לאומי)

בפנייה של הרגע האחרון לחברי הכנסת החרדים, אשר אינם רואים עצמם כמחויבים לקואליציה בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס, פנה היום (ראשון) השר לביטחון לאומי לחברי הכנסת החרדים בבקשה שיתמכו בחוק עונש המוות למחבלים.

"מחר חוק עונש מוות למחבלים מגיע למליאה לקריאה שנייה ושלישית, בעזרת השם. ביום שני בערב מדינת ישראל יכולה להיכנס לעידן חדש; היום כבר כולם מבינים שהחוק הזה הוא החוק החשוב ביותר שעלה לכנסת בעשרות השנים האחרונות", אמר השר.

הוא הדגיש כי "בניגוד לעבר, היום גם בשב"כ, גם בצבא, גם במשטרה ובשב"ס ממליצים על החוק הזה ומודים: הוא יפחיד את האויבים שלנו. במיוחד אחרי ה-7/10, חייבים להעביר את החוק הזה. החוק הזה הוא חוק שמאפשר לעם ישראל להתקיים בארצו; החוק הזה הוא חוק שימנע פיקוח נפש של רבים, רבים, רבים."

בן גביר הדגיש כי "כשמחבל בא לרצוח הוא לא מבחין בין חילוני, דתי לאומי, חרדי - הוא בא להרוג את כולנו.

עם ישראל לא יסלח למי שינסה למנוע מהחוק הזה לעבור, עם ישראל לא יסלח למי שיפגע בחוק הזה ולמעשה יחליש את הכוח של עם ישראל בארץ ישראל, לפי תורת ישראל.

מחר, יום שני, חייבים להצביע כולם: חוק עונש מוות למחבלים."

בשלב זה לא ברור אם החוק יחול גם למפרע על מחבלי הנוח'בה, אשר עד כה לא הועמדו למשפט באופן מסודר למרות שביצעו את הטבח הגדול בעם ישראל מאז השואה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
אם החרדים לא יהיו בעד החוק הזה, יזכרו להם לשנים רבות קדימה
ליעד
10
כולנו בעד מוות למחבלים !! תודה לבן גביר
א מ
9
אם החרדים יתנגדו זה רק בגלל המחלוקת האם זה יזיק ויגרום לעוד מקרי מוות ר''ל אבל ברור שגם אנחנו סוברים שאין למחבלים מקום בעולם
נקמה
8
החרדים יבחנו בחוק הזה הפרצוף האמנתי של גפני וחבריו כמו כל מפלגות החרדים יתגלה בדיוק מי הם!!! הטעות שהם יעשו אם לא יתמכו בחוק הזה תביא להתרסקותם הטוטאלית של ג ושס והרי שבן גביר יקח את כל הקולות שלהם בבחירות הקרובות פשוט וקל!
דוד חפץ
ממש לא. החרדים מצביעים דבר ראשון למי שידאג לעולם הישיבות. לא למי שיהרוג יותר מחבלים.
רוני
7
אם החרדים לא יצביעו בעד החוק הזה אני נשבע שבחיים שלי לא מצביע יותר לא ש"ס ולא ג
חרדי שאח שלו נרצח בפיגוע
תנחומים. אבל עצם זה שצריך חוק עונש מוות למחבלים, זה אות קלון למדינה. כי בג"ץ אוסר להרוג אותם בשטח. המחבלים האלה אמורים למות בשטח בגלל דין רודף. לא על ידי מערכת משפט חילונית.
רוני
6
גלי הרועצת ובג"ץ שותפיה, יפסלו זאת על הסף. די לחיות באשליות
נח
5
שס וג' יזכרו לדיראון עולם אם לא יתמכו בחוק, קול דמי אחיך זועקים לך מהאדמה.
נועלה
שס וג' מצביעים לפי ההלכה. לא לפי מה שהבטן אומר. אם הרבנים יגידו שזה מותר הלכתית יצביעו בעד. אם לא יצביעו נגד.
רוני
4
מצחיק שהוא אומר "לפי תורת ישראל" כאשר השופטים יהיו הם חילוניים המרימים יד בתורת משה
רוני
3
אני נגד החוק המזריע שנאה בקרב אומות העולם ויש בו קיום מהודר של תתגר בם רח"ל ולכן מה שיראו לנו רבותינו זה מה שיעשו התנועה הקד' דגל התורה וכן אגודת ישראל ומה שיוראה ביבי לדרעי זה מה שיעשו תנועת שס הט'
משה שטיין
2
בן גביר העם איתך
דוד משה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר