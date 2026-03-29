אירוע חריג וחמור התרחש בשבת האחרונה בירושלים, כאשר ילד קטן - בן 4 וחצי בלבד, מעד ונפל לתוך סיר מרק רותח שחומם על הפלטה לרווחת מתפללי בית הכנסת.

צוותי מלר״ד ילדים וכירורגיה פלסטית בהדסה עין כרם טיפלו ביום שישי בלילה ביחידת הטראומה, בילד בן 4 וחצי אשר נפל אל תוך סיר מרק מבעבע ונכווה קשות.

לפי הודעת בית החולים הדסה, במהלך תפילה בבית הכנסת בלילה שבין שישי לשבת, בעת חלוקת מרק למתפללים, מעד הילד לאחור ולדברי אימו בשבריר שנייה מצא את עצמו בתוך הסיר הרותח.

ד״ר סתיו סרנה כאהן, מומחה בכירורגיה פלסטית, מנהל יחידת הכויות בהדסה תיאר את הסיטואציה הרפואית המורכבת של הילד הקטן:

״בערב שבת הובהל בדחיפות ליחידת הטראומה ילד בן 4 וחצי לאחר שספג כוויות קשות ועמוקות כשנפל לסיר מרק רותח.

הוא פונה הישר לחדר הטראומה ומייד עבר הערכה ובדיקה של כל הצוותים הרלוונטים של המחלקה לרפואה דחופה ילדים וצוות יחידת הכוויות של המחלקה לכירורגיה פלסטית״.

ד״ר סרנה כאהן מדגיש כי מדובר בכוויות בשטח נרחב על פני גופו של הילד.

״הכוויות הקשות הוערכו בכ-42 אחוז משטח גופו בדרגה שנייה ושלישית ולאור נרחבות הכוויה, העובר הילד בדחיפות לחדר ניתוח שם הורדם והונשם ועבר הטריה של הכוויות וחבישתן.

בהמשך הועבר ליחידה לטיפול נמרץ ילדים וכמקובל במקרי כוויה קשים כאלו החל הצוות בהחייאת נוזלים.

בית החולים הודיע כי בס"ד, "נכון להיום מצבו יציב והוא מטופל ע״י הצוות המנוסה של טיפול נמרץ ילדים והצוות הרב תחומי של יחידת הכוויות במחלקה לכירורגיה פלסטית בהדסה, כשהוא מונשם ומורדם״.

אמו של הילד שאינה זזה ממיטתו, כשהיא מלטפת את ראשו ללא הפסקה היא מספרת:

״היינו יחד בבית הכנסת, בתפילה של ׳שבת הגדול׳. כשהבן שלי התקרב לסיר המרק אחיו הגדול ביקש ממנו שיתרחק משם. הוא צעד לאחור ובלי לשים לב - זה היה עניין של שנייה אחת, מעד אחורה ונפל לתוך הסיר״.

האם מסבירה שמדובר בסיר ענק, שמספיק לעשרות מנות מרק עבור באי בית הכנסת. האם תיארה את ההתרחשות המפחידה:

״מייד התרחשה במקום תגובה מהירה. הוא הצליח לצאת מהסיר והתקהלו סביבו אנשי בית הכנסת ומייד לקחו אותו ושמו מים על הכויות, תוך שהזעיקו אמבולנסים. במהירות האפשרית הביאו אותו להדסה עין כרם, כאן פועל הצוות המצוין של טיפול נמרץ ומחלקת הכוויית - כולם כאן שליחים של ממש.

אני מאמינה שנעבור את זה והוא ירגיש טוב ב״ה אבל חשוב מאוד גם להדגיש שזו הייתה מעידה בתוך שנייה ולא באשמת מישהו. בוודאי שחידוד העירנות הוא מאוד חשוב כדי למנוע עוד מקרים ואם מישהו ישים יותר לב אחרי שיקרא את הדברים, עשינו את שלנו. כאן ביחידה לטיפול נמרץ הצוות מטפל בו בדאגה ומסירות והקהילה שלנו מאוד עוזרת לנו ומקיפה אותנו כל הזמן בכל צורך בבית״.

ד״ר סרנה כאהן מסיים במסר חשוב מאוד להורים:

״היה ומתרחש אירוע כזה, יש לקרוא לכוחות ההצלה כמה שיותר מהר על מנת לפנות את הנפגע לטיפול מקצועי ביחידת כוויות כמו זו הפועלת בהדסה.

אין לשפוך מים על הגוף, אפשר להניח מגבת נקייה על פני הכוויה״.

תמונה מחדר האשפוז, הילד ואמו.