לקראת שלום עם לבנון?

לראשונה מזה עשרות שנים: נציג ישראלי ונציגה לבנונית בתמונה משותפת | החל המו"מ הרשמי

לראשונה מזה עשרות שנים, שתי המדינות האויבות - ישראל ולבנון, נפגשו היום לפגישת משא ומתן היסטורית שכללה גם תמונה משותפת של שני הנציגים - זה לצד זה | מי שמשתתף לצד נציגי ולבנון - השגרירים בוושינגטון, בשיחות הוא מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שנעדר מהבמה הציבורית בנושא האיראני | התמונה ההיסטורית והמשא ומתן עם האויב (חדשות)

שגרירי ישראל ו בארצות הברית פתחו הערב (שלישי) בוושינגטון במשא ומתן מדיני גלוי, במהלך היסטורי שלא נראה כמותו מאז שנות ה-80. למרות המפגש שנערך בחסות אמריקנית, בישראל הבהירו כי הפעילות הצבאית נגד חיזבאללה תימשך כסדרה לאורך כל תקופת השיחות.

עם זאת, לפי דיווחים בישראל, צה"ל נמנע מלתקוף בעומק לבנון ובביירות ברקע קיום השיחות.

במקביל לפתיחת המפגש במשרד החוץ האמריקני, התגברו חילופי האש בצפון ואזעקות נשמעו בקריית שמונה וביישובי אצבע הגליל בעקבות פגיעת כטב"ם בנהריה. מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, הגיב בחריפות למהלך המדיני והצהיר כי "אנחנו דוחים משא ומתן עם ישראל. המשא ומתן הוא סדרה של ויתורים מיותרים". קאסם הוסיף איום ישיר לפיו "כאשר תגיע ההזדמנות, נחטוף חיילי אויב".

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, העניק רוח גבית לשיחות ותקף את המעורבות האיראנית באזור. בפתח המפגש אמר רוביו כי "העם הלבנוני הוא קורבן של התוקפנות של איראן וזה צריך להסתיים". הוא הדגיש כי מדובר בתהליך מורכב וציין כי "זה ייקח זמן, אבל אנו מאמינים שזה יצליח".

לדברי רוביו, המטרה היא לגבש "מסגרת לשלום קבוע ובר קיימא - שניתן יהיה לפתח כדי שתושבי ישראל יוכלו לחיות בשלום ותושבי לבנון יוכלו לחיות בשגשוג". גם נשיא לבנון, ג'וזף עאון, הביע תקווה זהירה וציין כי "אני מקווה שהפגישה בוושינגטון הערב תסמן את תחילת הסוף לסבלו של העם הלבנוני".

בשיחות משתתפים שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, ושגרירת לבנון נאדה חמאדה מועווד. את הצד האמריקני מייצגים שגריר ארה"ב בלבנון מישל עיסא ומייק נידהאם ממשרד החוץ. בירושלים שומרים על ספקנות בנוגע ליכולתה של ממשלת לבנון ליישם הסכמים ולפעול לפירוק חיזבאללה מנשקו, אך רואים בשיחות הזדמנות להצבת אלטרנטיבה מדינית.

6
אם אין מה לכתוב לא לכתוב פרטים נוספים מיד
אלי.
5
תמונה יפה מציאות מרה נעים קאסם כבר מאיים לחטוף חיילים ואנחנו מצטלמים? אני שלום וכי אדבר המה למלחמה תתעוררו שם בוושינגטון
אסף
4
צריך לבחון את ההסכם במשקפיים של ונשמרתם תמונה זה יפה לעיתונים אבל בלי פירוק חיזבאללה מנשקו זה רק הסכם דראז'ה שלא שווה את הנייר שכתוב עליו
חליפה
3
היינו שם בבוץ הלבנוני ואנחנו יודעים רק השמדה פיזית של האויב תביא שקט כל הניירות האלו ישרפו באזעקה הראשונה תנו לצה"ל לנצח עד הסוף בלי לעצור בשביל שום שגרירה
מילואימניק חרדי
2
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע עם ישראל מתאחד בתפילה ובאמירת תהילים למען הצלחת חיילי צה״ל והגנת מדינת ישראל מול ארגון הטרור חיזבאללה נקראים פרקי התהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון שה' ישמור על חיילי ישראל בכל מקום ייתן להם כוח ועוז להכניע את אויבינו ויביא ישועה והצלחה גדול
דוד
1
נא לאשר שהכן ראש הממשלה מר בנימין נתניהו חי, כמו כאן שהנשיא המדינה מר הרצוג חזר בחיים מאוסטרליה.
SGF

