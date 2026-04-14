שגרירי ישראל ולבנון בארצות הברית פתחו הערב (שלישי) בוושינגטון במשא ומתן מדיני גלוי, במהלך היסטורי שלא נראה כמותו מאז שנות ה-80. למרות המפגש שנערך בחסות אמריקנית, בישראל הבהירו כי הפעילות הצבאית נגד חיזבאללה תימשך כסדרה לאורך כל תקופת השיחות.

עם זאת, לפי דיווחים בישראל, צה"ל נמנע מלתקוף בעומק לבנון ובביירות ברקע קיום השיחות.

במקביל לפתיחת המפגש במשרד החוץ האמריקני, התגברו חילופי האש בצפון ואזעקות נשמעו בקריית שמונה וביישובי אצבע הגליל בעקבות פגיעת כטב"ם בנהריה. מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, הגיב בחריפות למהלך המדיני והצהיר כי "אנחנו דוחים משא ומתן עם ישראל. המשא ומתן הוא סדרה של ויתורים מיותרים". קאסם הוסיף איום ישיר לפיו "כאשר תגיע ההזדמנות, נחטוף חיילי אויב".

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, העניק רוח גבית לשיחות ותקף את המעורבות האיראנית באזור. בפתח המפגש אמר רוביו כי "העם הלבנוני הוא קורבן של התוקפנות של איראן וזה צריך להסתיים". הוא הדגיש כי מדובר בתהליך מורכב וציין כי "זה ייקח זמן, אבל אנו מאמינים שזה יצליח".

לדברי רוביו, המטרה היא לגבש "מסגרת לשלום קבוע ובר קיימא - שניתן יהיה לפתח כדי שתושבי ישראל יוכלו לחיות בשלום ותושבי לבנון יוכלו לחיות בשגשוג". גם נשיא לבנון, ג'וזף עאון, הביע תקווה זהירה וציין כי "אני מקווה שהפגישה בוושינגטון הערב תסמן את תחילת הסוף לסבלו של העם הלבנוני".

בשיחות משתתפים שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, ושגרירת לבנון נאדה חמאדה מועווד. את הצד האמריקני מייצגים שגריר ארה"ב בלבנון מישל עיסא ומייק נידהאם ממשרד החוץ. בירושלים שומרים על ספקנות בנוגע ליכולתה של ממשלת לבנון ליישם הסכמים ולפעול לפירוק חיזבאללה מנשקו, אך רואים בשיחות הזדמנות להצבת אלטרנטיבה מדינית.