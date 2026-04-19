בעקבות פרשיית הפעלת הנער

רגע לפני שנכנס לתפקיד: ארגון השמאל מנסה לחסום את המינוי בבג"ץ

התנועה לאיכות השלטון פנתה היום לבג"ץ נגד מינויו של רומן גופמן בעקבות פרשיית הפעלת הנער שהסתיימה במעצרו לפני שנים, כאשר ראש המוסד המיועד התנער לכאורה מהפעלתו | בפנייתם לבג"ץ כתבו העותרים כי לא ניתן להתעלם מהפרשייה החמורה ומבקשים לפסול את מינויו (חדשות) 

ארגוני השמאל 'התנועה לאיכות השלטון' ו'פורום חומת מגן לישראל' הגישו היום (ראשון) עתירה לבג"ץ, במסגרתה הם דורשים לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. העותרים הגישו בקשה לצו ביניים שיקפיא את המינוי עד להכרעה סופית, בשל טענות לפגמים מהותיים בהליך המינוי ובסוגיות הנוגעות לטוהר המידות.

במרכז העתירה עומדת פרשת הפעלתו של הקטין אורי אלמקייס על ידי גופמן. על פי הנטען, האישור להפעלת אלמקייס ניתן בחוסר סמכות, והוביל למעצרו של הצעיר ולחקירות ממושכות עד לביטול כתב האישום נגדו. השופט בדימוס גרוניס, שעמד בראש הוועדה המייעצת למינויים, הביע התנגדות נחרצת למינוי וציין כי בפרשה זו "האוגדה וספציפית תא"ל גופמן שנשאלו שאלה קונקרטית לא השיבו תשובה מדויקת וזה תיאור עדין".

העתירה מותחת ביקורת על התנהלות הוועדה המייעצת, שלטענת העותרים לא בחנה את כל החומרים המסווגים ולא אפשרה לאלמקייס להעיד בפניה. במקביל, מציינת התנועה כי המינוי קודם למרות התנגדותם המוצהרת של היועצת המשפטית לממשלה ושל ראש המוסד היוצא דדי ברנע. ברנע הדגיש בחוות דעתו כי "כל הערה פיקודית פוסלת קידום, בוודאי מינוי לראשות המוסד".

העותרים הוסיפו כי גופמן נעדר רקע בתחום המודיעין המבצעי וכי על פי דיווחים הוא אינו שולט בשפה האנגלית ברמה הנדרשת. עו"ד ד"ר אליעד שרגא, יו"ר התנועה, סיכם את עמדת הארגון ואמר כי "המקרה שלפנינו הוא חריג קיצוני – יו"ר הוועדה המייעצת, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, קבע באופן נחרץ כי נפלו פגמים משמעותיים בטוהר המידות של המועמד, אף נפגש פעמיים עם ראש הממשלה כדי להסביר את התנגדותו, וחרף כל אלה המינוי אושר. אסור לאפשר מצב שבו מינוי לתפקיד ביטחוני כה מכריע ייעשה תוך התעלמות מהתנגדות כה חריגה ומנומקת".

בג"ץרומן גופמן

