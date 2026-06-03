נפתלי בנט, המועמד לראשות הממשלה, התייחס הערב (רביעי) להצבעה בכנסת בה נבחר מבקר המדינה בסיבוב השני.

נפתלי בנט פנה הערב לאזרחים והצהיר כי "בקרוב יחזור להיות פה טוב. בקרוב ישראל תחזור להיות מדינה מתוקנת, עם הנהגה מקצועית וראויה, שדואגת לכם האזרחים, ולא לעצמה. בקרוב ממשלת ישראל לא תתנהל כמו מאפייה, אלא כהנהגה של מדינת מופת", כך לדבריו יקרה כאשר הוא - שכבר היה פעם ראש ממשלה - ינהיג שוב את המדינה.

בהמשך דבריו התייחס לאירועים במשכן והוסיף כי "מה שראינו היום בכנסת שבר את שיאי העבריינות והכאוס בישראל. אחרי חוקי ההשתמטות, הפקרת הצפון והכישלון הביטחוני הגדול בתולדותינו, קואליציית הכאוס של סמוטריץ, דרעי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום".

בדבריו מתח ביקורת קשה על זהות הנבחר לתפקיד המבקר ואופן ההצבעה, כאשר לדבריו "לתפקיד של מבקר המדינה, שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר - את הקונסיליירי של נתניהו. ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית, הפכה להיות פומבית ובכפייה. תחת אקדח לרקת חברי הכנסת. זהו הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל. המינוי ייפסל - אך לא יישכח. אזרחי ישראל יזכרו את זה לעד".

ראש הממשלה לשעבר קישר בין האירועים האקטואליים לבין מחדלי העבר וציין כי "קו ישיר מחבר בין ביזוי טבח השבעה באוקטובר לבין ביזוי טוהר הבחירות שראינו היום בכנסת - הפקרת אזרחי ישראל למען אינטרס אישי. פוליטיקאים שלא דואגים למדינה, אלא לעצמם. הממשלה הזאת לא תבחל בשום אמצעי לברוח מהאמת ולברוח מהאחריות שלה לטבח הגדול ביותר בתולדות המדינה. אם צריך להפוך עורך דין פרטי למבקר המדינה כדי לטייח את חקר האמת, הופכים. אם צריך להצמיד אקדח פוליטי לרכה של חברי הכנסת - מצמידים".

בנט חתם את הצהרתו בקביעה לגבי הלגיטימיות של הממשלה ובקריאה לפעולה, באומרו כי "ממשלה שדורסת את אזרחיה, מפקירה את לוחמיה, והיום הוכיחה שוב כי מכחישה את נרצחיה, איבדה כל סמכות לקבל אפילו החלטה אחת שתשפיע על אזרחי ישראל.

חבריי, מהממשלה היוצאת אין לי כל ציפייה, אבל מכם – יש ויש. תרימו את הראש, תפעלו בכל הכוח למען השינוי, וביחד נביא את התיקון הגדול לעם ישראל. בקרוב, בעזרת ה, ישוב להיות כאן טוב".