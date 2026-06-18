תכירו את איהאב עומר, בחור מבית לחם שהיה בעבר פעיל חמאס אדוק, נכלא בארץ ל-4 שנים והיה מוכן למות כדי לרצוח יהודים.

היום, אחרי שעבר תהליך של 180 מעלות, הוא נמצא בגרמניה, מוגדר על ידי העולם הערבי כבוגד וכופר וחושש לחייו. בראיון בלעדי ומטלטל שקיימנו איתו, הוא חושף את הדרך שעבר מהשנאה התהומית שספג בבית ובכלא, ועד להבנה שחייבים לחיות כאן בשלום.

"התחנכנו על שנאת יהודים, זה היה בדם שלנו", מספר עומר בשיחה הפתוחה, "אבל כשראיתי איך ישראל מצליחה ואיך אנחנו כמדינות ערב נכשלנו בגלל השנאה והבורות, משהו בתוכי השתנה".

היום הוא לא מתבייש להגיד את מה שרבים בעולם מפחדים להודות בו: "אנחנו כערבים אורחים כאן, והארץ הזו שייכת לעם היהודי, זה מוכח בהיסטוריה ובארכיאולוגיה".

אל תתנו לסרטונים לעבוד עליכם: האמת מאחורי הרובוטים האנושיים דני שפיץ | 14:50

עומר, שנמצא כיום בגרמניה, נמצא בנקודת אל חזור. בקשת המקלט שלו נדחתה והוא עומד בפני גירוש מיידי חזרה לרשות הפלסטינית, שם הוא יודע שלא מחכה לו משפט אלא גזר דין מוות.

"המשפחה שלי בעצמה תהרוג אותי, לא רק חמאס או הרשות", הוא מסביר בכאב בתוך הראיון, "בעיניהם אני כופר ובוגד כי העזתי להגן על מדינת ישראל ולומר את האמת".

איהב עומר מנתח בצורה חדה את מצב המזרח התיכון, את האיוולת שבחינוך לשנאה ואת הבקשה האישית שלו ממדינת ישראל: "אני לא איש צבא, אני אדם של שלום. אני גאה להיות נאמן למדינה הזו, ואני מבקש מהמנהיגים: תסתכלו עליי בעין אנושית, תנו לי מקלט כאן במקום לשלוח אותי למות".

מה הוא באמת חושב על חמאס, מה גרם לו לעשות את השינוי של ה-180 מעלות, ולמה הוא בטוח שהמזרח התיכון ייראה טוב יותר אם ישראל תשלוט בו?

צפו בראיון המלא והמטלטל עם איהאב עומר.