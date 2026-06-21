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"יהיו ההתפתחויות אשר יהיו"

ברקע הלחץ מטראמפ: נתניהו פנה בהתרגשות לקבר אחיו המנוח | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום באזכרה לאחיו, גיבור ישראל יוני נתניהו הי"ד שנפל במבצע יונתן לשחרור חטופים ישראלים | נתניהו התייחס ברמז להתפתחויות, ולהסכם הכניעה עליו חתם טראמפ מול האיראנים (חדשות) 

| צילום: צילום: רועי אברהם, לע"מ / סאונד: בן פרץ, לע"מ

ראש הממשלה נאם היום (ראשון) באזכרה לאחיו, גיבור ישראל, סא״ל יוני נתניהו ז״ל, במלאת 50 שנה לנפילתו.

״בשנה החולפת יצאנו לשני מבצעים כבירים: 'עם כלביא' ו'שאגת הארי'. יצאנו למבצעים הללו כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית ממשטר הרשע ב. אלמלא פעלנו, כבר היו בידיו פצצות אטום, והם היו משתמשים בהן", אמר ראש הממשלה.

בשלב זה פנה נתניהו לאחיו המנוח ואמר: "אני מתחייב כאן על קברך, יוני, ואני מתחייב בפניכם, אזרחי ישראל: מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו."

בדבריו כיוון ללחץ הכביר שמפעילה ארצות הברית על ישראל כדי לרצות את האיראנים שאיחדו את הזירות במזכר ההבנות עליו חתמו במשותף.

נתניהו הוסיף: "השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל, אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת", הבטיח ראש הממשלה.

נתניהו הבהיר כי במידת הצורך, ישראל תפעל לבדה מול איראן: "וביחס לאיראן: יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - זה לא יקרה. למטרה הקדושה הזו, הקדשתי את חיי מאז נפילתך, יוני״.

בנימין נתניהואיראןיוני נתניהו

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