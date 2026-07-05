כיכר השבת
איים על העובדים 

הדרך המקורית בה ניסה תושב באר שבע לשדוד סניף בנק - וכך זה הסתיים 

כתב אישום הוגש נגד תושב באר שבע שניסה לשדוד בנק באמצעות מילוי מצתים | הנאשם חיבר בלוני גז קטנים בסרט בידוד כדי ליצור חזות של מטען חבלה | העובדים הזעיקו משטרה - כך הסתיים השוד (חדשות)

שימוש בבלוני גז למילוי מצתים אשר חוברו יחד באמצעות סרט בידוד וחוט ודמו למטען חבלה מאולתר, הוא השיטה שבה ניסה תושב הדרום לשדוד סניף בנק. פרקליטות המדינה הגישה היום כתב אישום בגין ניסיון שוד ותקיפה בעקבות האירוע החריג.

מכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע עולה כי הנאשם, ויאצ'סלב שמילוב בן ה-52, החליט לבצע את השוד לפני מספר שבועות. הוא נכנס אל סניף הבנק בעיר כשהוא מוסווה באמצעות כובע, משקפי שמש ומסכה רפואית, והחזיק בשקית את הבלונים המחוברים.

שמילוב ניגש אל אחת מעובדות הדלפק, הרים את המטען המדומה ודרש ממנה להעביר לידיו את כספי הבנק תוך שהוא מבהיר כי מדובר בבלון גז. העובדת נבהלה וקפאה במקומה, ורק לאחר שעובדת אחרת התערבה ושאלה לפשר מעשיו, חזר הנאשם על דרישתו לקבלת הכסף.

כאשר ביקשו ממנו העובדות להמתין, שלף שמילוב מצית וקירב אותו אל בלוני הגז שאחז בידו כדי לאיים על הנוכחים. בזמן זה לחצה העובדת הנוספת על לחצן המצוקה, ושאר עובדי המקום החלו להזעיק את כוחות הביטחון.

מאבטח הסניף ניסה להתקשר למשטרה, אך שמילוב הבחין בכך, התקרב אליו והפיל את מכשיר הטלפון הנייד מידו של המאבטח במטרה למנוע את הדיווח. מיד לאחר מכן, כשהבין הנאשם כי כוחות המשטרה כבר עושים את דרכם אל הסניף, נמלט מהמקום ללא השלל.

את כתב האישום ובקשת המעצר המקבילה הגישה עורכת הדין הילה מלול כהן מפרקליטות מחוז דרום, לאחר סיום חקירת האירוע שנוהלה על ידי שוטרי תחנת באר שבע.

כתב אישוםשודבנק

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