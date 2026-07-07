כיכר השבת
תיעוד

נס בכרמל: רכב נפל לוואדי בעומק 15 מטר - הנהג יצא מזה בחיים | כך נראו רגעי החילוץ המורכב

נהג בצפון חולץ במצב בינוני מרכבו לאחר שהתדרדר לואדי ונפל ממצוק של 15 מטרים בפארק הכרמל, הנהג יצא מהאירוע בחיים באורח נס | לפי הודעה שפרסמה כב"ה הנהג חולץ באמצעות מנוף ומערכת חבלים מיוחדת (חדשות)

| צילום: צילום: כב"ה

נהג בצפון חולץ במצב בינוני מרכבו לאחר שהתדרדר לואדי ונפל ממצוק של 15 מטרים בפארק הכרמל, הנהג יצא מהאירוע בחיים באורח נס, כך לפי הודעה שפרסמה כב"ה.

לוחמי אש מתחנות חיפה, חדרה וצוות חילוץ מיוחד מתחנת קריות הוזעקו אחר הצהריים (שלישי) בעקבות דיווח חריג שהתקבל במוקד 102 אודות רכב שהידרדר לוואדי לאחר תאונת דרכים עצמית סמוך לקיבוץ בית אורן.

עדי ראייה סיפרו לצוותים על רכב שנפל לוואדי בעומק עצום של כחמישה-עשר מטרים.

עם הגעת הצוותים למקום, ולאחר סריקות לאיתור הרכב בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, אותר הרכב. לוחמי האש ביצעו חילוץ של נהג הרכב, אשר למרבה הנס שרד את הנפילה ומצבו הוגדר בינוני.

היחידה לחילוצים מיוחדים פעלה לחילוץ של הנהג מהוואדי באמצעות מנוף מיוחד ומערכות חבלים מורכבות, הנהג חולץ לבסוף בהצלחה.

צפו ברגעי החילוץ.

חילוץכב"ה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר