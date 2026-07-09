נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי נשא דברים בפני משתתפי קורס הקצונה הבכירה של הארגון, והתייחס למדיניות כליאת האסירים הביטחוניים מאז מתקפת ה־7 באוקטובר.

בדבריו העביר מסר חד וברור למפקדי העתיד של הארגון, והבהיר כי לא תהיה חזרה למדיניות שלפני המלחמה.

לדברי הנציב, בתקופה האחרונה עולה שוב ושוב בסקירות כי בקרב האסירים הביטחוניים קיימת ציפייה לשינוי במדיניות עם סיום כהונתו.

"האסירים הביטחוניים מצפים ומייחלים ליום שאחרי", אמר. "לראייתם, ברגע שאני מסיים את כהונתי תיפתח להם ההזדמנות לה הם מחכים, להחזיר את תנאי הכליאה לאחור, לעידן שלפני השבעה באוקטובר. שוב הכלה, שוב כניעה. מבחינתם זה יהיה ניצחון".

הנציב הדגיש כי מבחינתו ומבחינת הארגון, תרחיש כזה לא יקרה.

"אבל אנחנו לא ניתן להם", הצהיר. "בנינו סגל פיקוד ומפקדים, יחד עם מאות לוחמות ולוחמים, כולם גיבורים, הפועלים ברוח המדיניות, ברוח המשילות, אל מול אלפי מחבלים ואסירים פליליים מסוכנים".

בסיום דבריו שיבח את מפקדי ולוחמי שירות בתי הסוהר על פעילותם בתקופה המורכבת מאז פרוץ המלחמה, ואמר כי עוצמתו של הארגון נשענת בראש ובראשונה על אנשיו.

"זוהי גבורה שמקורה באמונה בצדקת הדרך ובחשיבות התפקיד והמשימה", אמר.

דבריו של הנציב נאמרו במסגרת קורס הקצונה הבכירה, ברקע המשך מדיניות המשילות הכליאתית הנוגעת לתנאי כליאת האסירים הביטחוניים והדיון הציבורי המתמשך סביב אופן ניהול בתי הסוהר מאז תחילת המלחמה.