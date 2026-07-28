כיכר השבת
בהצהרה רשמית

קטאר בהצהרה חריפה במיוחד נגד בנט: "מנסה לקדם שאיפה פוליטית"

מדינת קטאר הגיבה בחריפות להצהרתו של בנט, בה אמר כי יגדיר עם כניסתו ההיפותטית לתפקיד ראש הממשלה את קטאר כמדינת אויב | קטאר אומרת כי בנט משתמש בקטאר "כדי לקדם את שאיפותיו הפוליטיות" (חדשות) 

(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

ממשלת קטאר הגיבה בחריפות יתרה לדברי ראש הממשלה לשעבר , שאמר כי יגדיר את קטאר כמדינת אויב עם כניסתו לתפקיד ראש הממשלה, אם אי פעם ייכנס.

נספח התקשורת של מדינת קטאר בארצות הברית, מר עלי אל-אנצארי, הגיב להצהרותיו של ראש ממשלת ישראל לשעבר, נפתלי בנט:

"מדינת קטאר מגנה את ההצהרות שנמסרו היום על ידי ראש ממשלת ישראל לשעבר, נפתלי בנט, בהן הפיץ במכוון דיסאינפורמציה על קטאר בניסיון לקדם את שאיפותיו הפוליטיות", נכתב במכתב החריג.

לדברי הדיפלומט, "תפקידה של קטאר במאמצים לתמוך בביטחון וביציבות באזור זכה להכרה רחבה מצד שותפים אזוריים ובינלאומיים. זה כולל את מאמציה לתמוך ביציבות ולשפר את המצב ההומניטרי בעזה, שבוצעו בתיאום מלא עם הרשויות הישראליות הרלוונטיות ושותפים בינלאומיים. באמצעות עבודה זו, קטאר סייעה להבטיח מספר הפסקות אש ושחרור מספר בני ערובה ישראלים המוחזקים בעזה."

הדיפלומט הוסיף כי "זו לא הפעם הראשונה שמר בנט תוקף את קטאר כדי לצבור נקודות פוליטיות מבית. פוליטיקאים ישראלים המבקרים את קטאר צריכים להתמקד במקום זאת בטיפול באתגרים הפנימיים שלהם."

לסיום אומרת קטאר כי "כפי שציינו בעבר, קמפיינים של דיסאינפורמציה ישראלית לא ירתיעו את קטאר מלהמשיך בתפקידה הקונסטרוקטיבי בחתירה לשלום וביטחון, הן באזור והן בעולם".

נפתלי בנטקטאר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר