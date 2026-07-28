קטאר בהצהרה חריפה במיוחד נגד בנט: "מנסה לקדם שאיפה פוליטית"

ממשלת קטאר הגיבה בחריפות יתרה לדברי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שאמר כי יגדיר את קטאר כמדינת אויב עם כניסתו לתפקיד ראש הממשלה, אם אי פעם ייכנס.

נספח התקשורת של מדינת קטאר בארצות הברית, מר עלי אל-אנצארי, הגיב להצהרותיו של ראש ממשלת ישראל לשעבר, נפתלי בנט:

"מדינת קטאר מגנה את ההצהרות שנמסרו היום על ידי ראש ממשלת ישראל לשעבר, נפתלי בנט, בהן הפיץ במכוון דיסאינפורמציה על קטאר בניסיון לקדם את שאיפותיו הפוליטיות", נכתב במכתב החריג.

לדברי הדיפלומט, "תפקידה של קטאר במאמצים לתמוך בביטחון וביציבות באזור זכה להכרה רחבה מצד שותפים אזוריים ובינלאומיים. זה כולל את מאמציה לתמוך ביציבות ולשפר את המצב ההומניטרי בעזה, שבוצעו בתיאום מלא עם הרשויות הישראליות הרלוונטיות ושותפים בינלאומיים. באמצעות עבודה זו, קטאר סייעה להבטיח מספר הפסקות אש ושחרור מספר בני ערובה ישראלים המוחזקים בעזה."

הדיפלומט הוסיף כי "זו לא הפעם הראשונה שמר בנט תוקף את קטאר כדי לצבור נקודות פוליטיות מבית. פוליטיקאים ישראלים המבקרים את קטאר צריכים להתמקד במקום זאת בטיפול באתגרים הפנימיים שלהם."

לסיום אומרת קטאר כי "כפי שציינו בעבר, קמפיינים של דיסאינפורמציה ישראלית לא ירתיעו את קטאר מלהמשיך בתפקידה הקונסטרוקטיבי בחתירה לשלום וביטחון, הן באזור והן בעולם".