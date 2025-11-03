פוחזי השוליים בחרו לשפוך דם נקי // ח"כ מיכאל מלכיאלי

לפני כ-7 שנים, בתחילת החורף, עליתי בשליחות יו"ר ש"ס אריה דרעי למעונו של מרן חכם שלום כהן זצ"ל להתייעץ בעניין חוק המרכולים שעמד אז בראש סדר היום הציבורי. לאחר סיום הדברים, חכם שלום החזיק בידי ואמר לי מילים שנחרטו בליבי: "אני מכיר את הרב דרעי עשרות שנים, מעולם לא שיקר אותי, מעולם לא הציג דברים באופן לא מדוייק".

מילים אלו של קודש, שנאמרו מפי מנהיג הדור, מהדהדות בי בעוצמה יתרה דווקא בימים אלו, עת אנו עדים לשפיכות דם ולהכפשות חסרות רסן.

כנציג ציבור בתנועת ש"ס, חבריי ואני נקראים על ידי יו"ר המפלגה לא פעם, גם בשעות לא שעות, ללכת ולהציל תלמודי תורה ובתי כנסת העומדים בפני צווי הריסה. היעלה על הדעת כי אדם שמסר נפש עשרות שנים למען עולם התורה בכלל והספרדי בפרט, ייתן ידו בדרך כלשהי להרוס את שהוא עצמו בנה?

הציבור החרדי, הנהגתו הרוחנית וגם הפוליטית, נמצאים בצומת דרכים מהמורכבות ביותר שהיו פה מאז קום המדינה. ובדיוק בנקודה קריטית זו, הגיעו אותם אנשי שוליים פוחזים ופצחו בקמפיין מרושע אשר הקשר בינו לבין האמת פשוט לא קיים, תוך סילוף ורדיפה של ציבור שלם.

שפיכות הדם המתבצעת בימים אלו על ידי שכירי חרב נובעת מקנאה ואכזריות שאין שניה לה. אין נציג חרדי שפעל רוב שנותיו להעצים את עולם התורה הספרדי, בכמות ובאיכות, כפי שפעל יו"ר ש"ס.

לכן, כנציג בתנועת ש"ס אני כאן לומר לכם: לא יעזרו לכם אלף קמפיינים. אנו כולנו מאוחדים אחר הנהגתם של חברי מועצת חכמי התורה ושלוחם, אריה דרעי.

הכסף שנשפך בהפצת הרעל הזה יכול היה להחזיק ישיבות וכוללים רבים, אותם הקימה תנועת ש"ס בגאון. אך פוחזי השוליים בחרו לשפוך דם נקי של ציבור שלם. אין מחילה למעשים נפשעים אלו, מעשים הפוגעים ישירות במפעל חייו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, אותו מחזיקה כיום תנועת ש"ס בגאווה גדולה.