כבוד למגזר: כוכב הרשת יענקי גולדהבר, עלה לדרגת סמל בצה"ל

כוכב הרשת בקבלת הדרגה ( צילום: דובר צה"ל )

"דווקא ביום קשה שכזה": כוכב הרשת יענקי גולדהבר קיבל היום (שני) דרגת סמל בצה"ל, לאחר שעבר קברת דרך ארוכה מאח הגדול ועד שהחליט להתגייס לצבא.

בפוסט שפרסם לעוקביו ברשתות החברתיות הוא כתב בהתרגשות: "דווקא היום, דווקא ביום שבו אחיי הקדושים נהרגו על קידוש השם, דווקא ביום כזה אני גאה לקבל דרגה חדשה בצבא". יענקי אף הוסיף וכתב: "לדעת שאני כילד יהודי בארץ ישראל תורם למען תקומת עם ישראל בארץ ישראל, זאת הנקמה במבקשי רעתנו ושונאינו. אז מהיום תקראו לי סמל יענקי".

לפני פחות משנה דיווחנו כי הכוכב החרדי יענקי גולדהבר בן ה-21, התגייס לצה"ל. גולדהבר יעמוד בראש מחלקה מיוחדת שתעודד חרדים להתגייס לצבא.

רגע לפני הגיוס כתב יענקי גולדהבר בהתרגשות: "אני מבקש ממך אבא, תשמור על כל הילדים שלך. אני יודע שאני מגשים חלום, ואני הכי גאה בעולם בהחלטה הזאת".

בהמשך דבריו כתב: "לא אשקר. אני מפחד, אני בלחץ, בחששות ובדאגה, אבל אני יודע שכל היום וכל הלילה בלי לשים לב ניסי ניסים עוברים עליי, אז אבא תשמור עליי. אני מבטיח להיות חייל טוב".

יצוין, כי גולדהבר הפך לכוכב כשנכנס בשנה האחרונה לתכנית הריאליטי 'האח הגדול' וקידש שם שמים ברבים מול מאות אלפי צופים בטלוויזיה.