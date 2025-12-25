הממשלה אישרה אתמול את הצעת החוק של ח״כ אריאל קלנר, הקובעת הקמת ועדת חקירה לאומית במקום ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר. ליעד ברעם, אב שכול ואחד הקולות הבולטים במאבק להקמת ועדת חקירה ממלכתית, מתקשה להסתיר את הזעם.

לדבריו, מדובר בהצעת חוק שמנוסחת כך שתשתק כל חקירה אמיתית. ועדה עם שני יושבי ראש, מספר זוגי של חברים, שלושה מהקואליציה ושלושה מהאופוזיציה, דרישה להסכמה של 80 חברי כנסת על מינויים – תנאים שלדבריו לא נועדו לייצר אמת, אלא למנוע אותה.

״ועדה עם מספר זוגי תמיד נתקעת״, הוא מסביר, ״וזה לא מקרי. זה חוק שמטרתו לא לטייח אלא לשתק ולמרוח זמן״.

״גם האופוזיציה צריכה להיחקר״

ברעם מדגיש כי אין לו עניין בוועדה שתחקור רק צד אחד. לטענתו, גם חברי כנסת מהאופוזיציה, שכיהנו בתפקידי מפתח בממשלה הקודמת ובמערכת הביטחון, צריכים להיחקר.

הוא מספר על שיחה שקיים עם נפתלי בנט, שבה שאל אותו ישירות האם הוא תומך בוועדת חקירה ממלכתית. לדבריו, בנט השיב בחיוב, ואף הבהיר שהוא מודע לכך שיהיה בין הנחקרים הראשונים.

״אנחנו לא באותו מקום אידיאולוגי״, אומר ברעם, ״אבל עולם הערכים של יושרה, לקיחת אחריות ואמירת אמת משותף לנו״.

מפגש במסדרון הכנסת – ושתיקה רועמת

כאשר נשאל האם ניסה לשוחח עם ח״כ קלנר, ברעם מספר כי לא התקיימה פגישה מסודרת. לדבריו, הם נפגשו באקראי במסדרון הכנסת לאחר ההצבעה.

״אמרתי לו שנביא לו את הגזר של השפן שהבטחנו במסיבת העיתונאים״, הוא מתאר, ״והוא פשוט החיש צעדים והלך בכיוון ההפוך״.

לדבריו, לא נעשה ניסיון אמיתי מצד יוזם החוק להקשיב למשפחות השכולות.

חוט שדרה ציבורי שמתחיל להיסדק

ברעם מציין כי בתוך הקואליציה עצמה יש חברי כנסת שמתחילים להבין שהממשלה חצתה קו אדום. לדבריו, מדובר בהפרה של החוזה הבלתי כתוב בין הממשלה לאזרחיה, ובסטייה חדה ממצע הבחירות.

הוא מזכיר שורת חברי כנסת שנמנעו בהצבעה או הביעו הסתייגות, בהם יולי אדלשטיין ו־זאב אלקין, וכן חברי כנסת ממפלגות חרדיות.

״יש כאלה שמתחילים לגלות חוט שדרה״, הוא אומר, ״ואני מקווה שיהיו עוד שיבינו שיש גבול״.

״לא משנים חוקים תוך כדי משחק״

לדברי ברעם, הממשלה עצמה התחייבה בתחילת המלחמה להקים ועדת חקירה ממלכתית. הניסיון לשנות את כללי המשחק בדיעבד הוא בעיניו מהלך אינטרסנטי שנועד להגן על הדרג הפוליטי.

״זה הכל אינטרסים״, הוא קובע, ״לא חיפוש אמת ולא לקיחת אחריות״.

הצעת הפשרה היחידה

כאשר נשאל איזו פשרה כן תתקבל על דעת המשפחות, ברעם מציג קו ברור: הצעת הנשיא, שלפיה נשיא בית המשפט העליון והשופט נעם סולברג ימנו יחד את ראש ועדת החקירה ואת חבריה.

לדבריו, מדובר בפשרה מרחיקת לכת מצד המשפחות, אך גם לה סירבה לשכת ראש הממשלה דקות ספורות לאחר שהוצגה.

מסר אישי לח״כ קלנר

בסיום הראיון מעביר ברעם מסר חד וישיר ליוזם החוק: למשוך את הצעת החוק.

״היא בזויה, מבישה, פחדנית ואופורטוניסטית״, הוא אומר, ומרמז כי ייתכן שמדובר במהלך שנועד לשרת אינטרסים פוליטיים פנימיים ופריימריז עתידיים.

לדבריו, הצעת החוק לא תעבור בג״ץ, וגם אם תגיע לקריאה שלישית – מטרתה אחת בלבד: למשוך זמן.

משפט אחרון – והמאבק שלא נגמר

ברגע האחרון מבקש ברעם להוסיף מסר נוסף: המאבק אינו רק על ועדת חקירה.

״יש לנו חטוף נוסף להחזיר״, הוא אומר, ״את רן גואילי, גיבור ישראל. לא נשתוק ולא נשכח עד שהוא יוחזר״.

הראיון שודר ב״כיכר FM״ בהגשת אלי גוטהלף. הפקה: נריה סעדיה