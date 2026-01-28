בעולם שבו התעמולה נגד ישראל מנסה לצייר מציאות מעוותת, מגיעה עדותו של בהאא שוואמרה ומנפצת את השקרים. שוואמרה, שגדל בלב חברון, עבר מסלול חיים שמעטים מעזים לדבר עליו: הוא החליט לסייע למערכת הביטחון הישראלית, לא כבגידה, אלא מתוך הבנה שזהו המעשה המוסרי והנכון למען ביטחון האזור כולו.

השופט אמר: פסק הדין הגיע מוכן מאבו מאזן

חשיפתו של שוואמרה מתחילה ברגעי האימה בכלא של הרשות הפלסטינית. הוא מתאר מציאות של עינויים ש"לא עושים אפילו לבעלי חיים". "הוציאו אותי ב-4 לפנות בוקר בבגדים תחתונים, מכוסה עיניים, ושמו אותי בתוך חבית מים על הגג עד זריחת השמש", הוא מספר בכאב. לאחר מכן, הושאר מול מאוורר בקור מקפיא כשהוא רועד בכל גופו.

לדבריו, השחיתות במערכת המשפט הפלסטינית מגיעה עד למעלה. "השופט עצמו אמר לי: פסק הדין הגיע אליי מוכן מאבו מאזן", הוא טוען. הוא נשפט למוות על פי חוק של אש"ף משנת 1979 הקובע כי דיבור עם יהודי הוא עבירה שדינה מוות – זאת בזמן שראשי הרשות עצמם מקיימים תיאום ביטחוני עם ישראל.

גונבים כסף מילדים חולי סרטן

שוואמרה לא חוסך בביקורת על הנהגת הרשות, אותה הוא מתאר כחבורת נוכלים הגוזלת את כספי הסיוע הבינלאומי. הוא חושף כיצד כספים שיועדו להקמת בית חולים לחולי סרטן נעלמו, וכיצד בנו של אבו מאזן רכש מלון בירדן ב-84 מיליון דינר מכסף שנגנב מהעם.

"בגלל זה יש פיגועים", הוא מסביר, "גורמים לאנשים לשנוא את היהודי ולחשוב שהוא הסיבה למצבם, אבל היהודי הוא לא הסיבה. הרשות פועלת רק למען האינטרס האישי שלה".

"ליהודים יש נפש טובה"

החלק המפתיע ביותר בעדותו נוגע ליחסו ליהדות וליהודים. שוואמרה טוען כי דווקא היהודים מקיימים את ערכי המוסר בצורה טובה יותר מהערבים. הוא מציין לשבח את השחיטה היהודית הכשרה, ואומר כי "היהודי שוחט טוב יותר מהערבי... אסור לצער את החיה. הם פועלים לפי האסלאם טוב יותר מהערבים".

הוא מספר על הכבוד שרוחשים מעסיקים יהודים לפועלים ערבים, בניגוד לניצול ולרמאות שהוא מזהה בתוך החברה הפלסטינית. "ישראל היא מדינה אדירה, וזו המדינה שלך, כי במקור אין פלסטין", הוא מצהיר באומץ.

חמאס סכנה למוסלמים לא פחות מליהודים

בנוגע לטבח ה-7 באוקטובר, שוואמרה חד משמעי: "לשחוט יהודים זה לא אסלאם". הוא מגנה את חמאס כארגון טרור המהווה סכנה בראש ובראשונה לעם הפלסטיני עצמו. לדבריו, ישראל, במלחמתה בטרור, מגנה למעשה גם על האזרחים הפלסטינים שרוצים לחיות בשקט ובכבוד.

"אלוקים ברא לי מוח לחשוב בו, לא כדי ללכת אחרי אבו מאזן", הוא מסכם. המסר שלו ברור: שיתוף פעולה עם ישראל וסיוע לביטחון הם הדרך היחידה להבטיח חיים של כבוד וצדק באזור.

