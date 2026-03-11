המלחמה הנוכחית הוכיחה שוב עד כמה המציאות הישראלית מורכבת ורב-ממדית. בתוכנית מיוחדת של "כיכר FM" בהגשת אלי גוטהלף, צללנו לשני עולמות רחוקים שמרכיבים את הפסיפס של ימינו: מצד אחד, קדמת הטכנולוגיה העולמית והשימוש חסר התקדים של צה"ל בבינה מלאכותית (AI) בשדה הקרב. ומהצד השני, תעצומות נפש נדירות של צעיר חרדי עיוור שמצא אור גדול דווקא בחשיכה, ואף סירב לניתוח להחזרת הראייה.

המהפכה השקטה: בינה מלאכותית בצה"ל והמשפט הבינלאומי

בחלקו הראשון של המשדר, התארח ד"ר טל מימרן, מרצה למשפט בינלאומי במכללת צפת ועמית מחקר בכיר במכון "תכלית", כדי לשפוך אור על מהפכת ה-AI בצבא. לדבריו, מדינת ישראל מנצלת את הבינה המלאכותית לא רק לייעול, אלא כדי לכתוב מחדש את כללי המשחק מול מעצמות אזוריות כמו איראן.

"צה"ל פיתח מערכות פנימיות כמו מערכת ה'אלכימאי', שמאפשרת פיקוד ושליטה ברמה שלא הכרנו, ופלטפורמות כמו 'Legion X' של אלביט שמסוגלות להטיס נחילי כטב"מים שלמים," מסביר ד"ר מימרן. אך החידוש המשמעותי ביותר של בינה מלאכותית בצה"ל נמצא בתחום בחירת המטרות. אם בעבר נדרשו עשרות אנשי מודיעין לעבוד חודשים כדי לייצר בנק מטרות, היום מערכות ה-AI מסוגלות לעבד כמויות אדירות של מידע היסטורי ומודיעיני בתוך ימים בודדים.

האם הרובוט לוחץ על ההדק? מבחינת המשפט הבינלאומי, עולה השאלה הקריטית: מי אחראי לפגיעה? ד"ר מימרן מרגיע ומדגיש כי המכונה משמשת כיועצת בלבד. "הבינה המלאכותית עוזרת לאתר מטרות, אבל ההחלטה הסופית מתקבלת אך ורק על ידי גורמים אנושיים ב'חדר המטרות' – משפטנים, אנשי מודיעין ומהנדסים שבוחנים את הנזק הסביבתי ואת חוקיות התקיפה."

באשר לזירה האיראנית, ד"ר מימרן מציין כי האתגר המשפטי העיקרי של ישראל הוא "הגנה עצמית מקדימה" – היכולת להוכיח שהאיום (כמו טילים בליסטיים או נשק גרעיני) היה ממשי ומיידי, המצדיק תקיפה ישראלית מונעת.

"אין מתנה גדולה מזו": הבחור שבחר לא לראות

בחלקו השני של המשדר, הצטרף לשידור יוסף אלחנן שבתאי, צעיר בן 18 מבני ברק, עיוור מאז היותו פג. בשיחה מרגשת במיוחד, חשף יוסף כי הוצע לו בעבר לעבור ניתוח חדשני שעשוי היה להחזיר לו את מאור עיניו – אך הוא בחר לסרב.

"אני לא רוצה לעשות את זה כדי לא להיחשף למראות אסורים שאני לא צריך להיחשף אליהם," הסביר יוסף בפשטות ובאמונה מעוררת השראה. "נכון שצוחקים, אבל אין מתנה גדולה מזו... את כל הדברים האלה אני יכול לראות גם אחרי שיבוא משיח, אבל אם חס וחלילה אכשל במראות אסורים עכשיו – לא עשינו בזה שום דבר."

קולות של אמונה מתוך האזעקות כחובב רדיו מושבע ("אני מסנן את העולם עם השמיעה"), יוסף לא רק מאזין אלא גם יוזם. הוא הקים את קו התוכן "קו המשנה היומית" הכולל שיעורי תורה, פרשת שבוע ופרקי תהילים. לאחרונה, הקדיש את פעילות הקו לרפואתו של שדרן הרדיו האהוב עליו, אבי כץ (אבי מאיר בן יהודית), שחשף כי חלה במחלה קשה.

הרגע המצמרר ביותר בראיון התרחש כאשר לפתע נשמעה אזעקה בשידור חי בזמן שיוסף דיבר. בעוד רבים היו נכנסים לחרדה, תגובתו של יוסף הייתה יוצאת דופן: "עבורי אזעקה היא כמו עת רצון שבה אני יכול להתפלל לגאולה," אמר רגע לפני שפנה למרחב המוגן.

רוצים לקחת חלק במיזם המרגש של יוסף אלחנן? ניתן להאזין ל"קו המשנה היומית" במספר: 079-588-3433, או להצטרף לעדכונים בקבוצת הוואטסאפ (050-612-6815) ובערוץ הטלגרם של הקו.