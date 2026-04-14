התפתחות משמעותית נרשמה היום (שלישי) בחקירת ניסיון הרצח של ראש עיריית עראבה אחמד נסאר וסגנו.

בתום חקירה סמויה שניהלה היחידה המרכזית של משטרת מחוז צפון, נעצרו לפני זמן קצר שני חשודים בני 35 ו-45, תושבי עראבה, בחשד למעורבות בירי שבוצע לפני מספר ימים. כזכור, לפני תקופה התקבל דיווח במוקד 100 אודות ירי שבוצע לעבר ראש העיר וסגנו לאחר שישבו במאפייה בעיר. כתוצאה מהירי נפגע ראש העיר במצב קשה וסגנו במצב בינוני. על פי הנמסר, שני כדורים פגעו בראש העיר - אחד ברגל ואחד בכתף, ואילו סגנו נפצע ברגלו.

עם קבלת הדיווח נפתחה חקירה מקיפה לבירור נסיבות המקרה, אשר הוטלה על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז צפון. החוקרים ביצעו מגוון פעולות חקירה במהלך הימים האחרונים, כאשר החקירה נוהלה באופן סמוי עד להפיכתה לגלויה הבוקר עם מעצר החשודים.

יצוין כי ראש עיריית עראבה היה מאוים בדרגה גבוהה, וכי במשטרה מעריכים שהרקע לאירוע הוא ניסיונות של ארגוני פשיעה להשתלט על מכרזי העירייה. אירוע זה מצטרף לשורה ארוכה של אירועי אלימות בחברה הערבית, כאשר הפעם האש כוונה לנבחר ציבור.

בהתאם לממצאי החקירה, צפויה מחר היחידה החוקרת לבקש בבית משפט השלום בנצרת להאריך את מעצר החשודים. חקירת המקרה נמשכת, והמשטרה ממשיכה בפעולות לחשיפת כל המעורבים באירוע החמור.