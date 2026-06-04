כתב אישום חמור ומזעזע שפורסם היום (חמישי) חושף את הדקות האחרונות והאכזריות בחייו של דסטאו צ'קול ז"ל. פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בבאר שבע כתבי אישום נגד ארבעה קטינים תושבי העיר, בני 15 עד 17, שלקחו חלק בלינץ' המתוכנן שהוביל למותו.

על פי כתבי האישום, שהוגשו על ידי עורכות הדין עינת נהון אפרתי ותהילה נידם, הרקע לרצח הקשה הוא היכרות מוקדמת בין הנאשמים למנוח.

החשבון שנפתח בשש בבוקר: "הסתירו את הפנים ושלפו נשק"

האירוע התרחש ב-24 באפריל 2026, בשעות הבוקר המוקדמות. נאשם א' (בן 16) גילה כי דסטאו ז"ל נמצא ברחבה מתחת לביתו, ומיהר להקפיץ את חבריו כדי לצאת למסע נקמה מתוכנן. הנערים לא הגיעו בידיים ריקות: נאשמים א' ו-ב' (בן 17) הצטיידו מבעוד מועד בסכינים, בעוד נאשמים ג' (בן 16) ו-ד' (בן 15) התחמשו במוטות ברזל כבדים.

באותה העת, דסטאו ז"ל ישב עם חבר ברחבת הבניין, האזין למוזיקה ושתה – מבלי לדעת על המלכודת שנסגרת סביבו.

ארבעת הנאשמים התקדמו לעבר השניים כשהם מסתירים את פניהם באמצעות כובעי המעילים שלהם כדי למנוע את זיהויים. ברגע שזיהו את דסטאו, שלוש מהנאשמים פתחו בריצה מטורפת לעברו כשהם מניפים את הסכינים ומוטות הברזל, בזמן שנאשם ד' סוגר עליהם מאחור. חברו המבוהל של דסטאו הצליח להימלט על נפשו מהזירה.

מעד על הרצפה – ונרצח באכזריות

מכאן, האירוע הפך למפגן אכזריות בלתי נתפס. נאשם ג' הלם בדסטאו באמצעות מוט הברזל. דסטאו ז"ל ניסה בכל כוחו לברוח מהנערים, אך מרוב בהלה מעד ונפל ארצה.

בעודו מוטל על הקרקע, חסר אונים ופצוע, התנפלו עליו נאשמים א' ו-ב' ודקרו אותו שוב ושוב באמצעות הסכינים. בזמן הדקירות, נאשמים ג' ו-ד' עמדו מעליהם כשהם אוחזים במוטות הברזל ומאבטחים את זירת הרצח. מיד לאחר מכן נמלטו הארבעה מהמקום ופעלו להעלמת ראיות. כתוצאה מהתקיפה הקשה, נקבע מותו של דסטאו.

מרצח בכוונה ועד המתה באחריות מופחתת

בפרקליטות החליטו להילחם בנערים בכל העוצמה המשפטית, וחילקו את סעיפי האישום בהתאם לחלקם המדויק בזוועה:

לנאשמים א' ו-ב' (הדוקרים): יוחסה עבירה חמורה של רצח בכוונה.לנאשם ג' (הדומיננטי עם המוט): יוחסה עבירה של רצח באדישות.לנאשם ד' (הצעיר בחבורה): יוחסה עבירה של המתה בנסיבות של אחריות מופחתת.

בנוסף, לכלל הנאשמים יוחסו עבירות של החזקת סכין ושיבוש מהלכי משפט. לצד כתבי האישום הוגשה בקשה חריפה לעצור את ארבעת הנערים מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.

יודגש כי בשל היותם של הנאשמים קטינים, חל איסור פרסום מוחלט על כל פרט או תמונה העלולים להביא לזיהויים של הנערים.