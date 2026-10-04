תושבת באקה אל גרבייה נעצרה אתמול (שבת קודש) בחשד למסירת דיווח כוזב, לאחר שטענה כי בעלה איים עליה ומתכוון לבצע פיגוע. המשטרה הקפיצה מערכים מבצעיים וטכנולוגיים נרחבים, אך בחקירה התברר כי מדובר בסכסוך משפחתי על רקע הליך גירושין.

על פי ההודעה שפרסמה דוברות המשטרה, תחנת באקה אל גרבייה פתחה אתמול בחקירה מואצת בעקבות הדיווח החמור. נוכח החשש המיידי לשלום הציבור, הופעלו מערכים מבצעיים וטכנולוגיים נרחבים שהובילו לאיתורו ולמעצרו המהיר של הבעל.

עם התקדמות החקירה התברר כי בין בני הזוג קיים סכסוך משפחתי על רקע הליך גירושין. כלל הבדיקות שבוצעו שללו כוונה ביטחונית מצד הבעל, והעלו חשד מובהק כי הדיווח החמור מצד האישה נמסר כהודעה כוזבת לחלוטין.

לאור חומרת המעשים, הקפצת שווא של כוחות הביטחון והפעלת משאבים מבצעיים משמעותיים, המשטרה עצרה את האישה לחקירה. בסיומה נכלאה האישה, והמשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרה.

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בעלה נעצר אף הוא לחקירה בגין איומים. המשטרה הדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד מי שמבצע דיווחים כוזבים המקפיצים כוחות ביטחון ומבזבזים משאבים ציבוריים.

יצוין כי באקה אל גרבייה הייתה יעד למבצעים משטרתיים נוספים בעבר, כחלק מהמאבק במשפחות הפשע ובפשיעה באזור. בנוסף, לפני ימים ספורים נעצר תושב באקה אל גרבייה בחשד ליצירת קשר עם גורמי מודיעין איראניים.