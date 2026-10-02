נעצר בחשד לקשר עם איראן: ערבי ישראלי ביצע משימות ביטחוניות

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי הודיעו היום (שישי) על מעצרו של תושב באקה אל גרבייה בחשד ליצירת קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם. מדובר בפרשה נוספת במסגרתה גייס המודיעין האיראני אזרחים ישראלים לטובת קידום פעילויות טרור נגד מדינת ישראל.

החשוד, מחמד פהמי מחמד חלף בן 25, אזרח ישראלי, נעצר לחקירה בשבועות האחרונים בפעילות משותפת של משטרת ישראל, חוקרי ימ"ר מרחב "אשר" ויחידת הסייבר בלהב 433 ושירות הביטחון הכללי. על פי פרטי החקירה שנחשפו, החשוד עמד בקשר ברשת עם גורם עוין, וביצע עבורו שורת משימות תמורת תשלום כספי. החקירה המשותפת ביססה תשתית ראייתית מוצקה נגד החשוד.

- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:30

עם סיום החקירה, יוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור על ידי פרקליטות מחוז חיפה בגין עבירות של מגע עם סוכן זר.

במסגרת ההודעה המשותפת הדגישו משטרת ישראל והשב"כ כי הם רואים בחומרה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, וימשיכו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי לסכל איומים ולמצות את הדין עם המעורבים.

הגורמים הביטחוניים קראו לציבור לגלות ערנות בימים אלה, להימנע משיחות עם גורמים לא מוכרים ברשת ולדווח על כל בקשה חשודה המתקבלת מהם.

פרשה זו מצטרפת לשורה של מקרים שנחשפו בחודשים האחרונים, בהם ניסה המודיעין האיראני לגייס אזרחים ישראלים לביצוע פעולות טרור ומשימות ביטחוניות. רשויות הביטחון ממשיכות לפעול בנחישות לאיתור וסיכול ניסיונות אלה.