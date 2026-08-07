מרדף דרמטי בבאר שבע: רוכב אופנוע פרוע נעצר לאחר שסיכן חיים

מרדף דרמטי התנהל אמש ברחובות באר שבע, כאשר לוחמי יחידת סה"ר עצרו רוכב אופנוע שנהג בפראות, נמלט משוטרים וסיכן את משתמשי הדרך. הרוכב, תושב העיר בשנות ה-30 לחייו, התברר כפסול נהיגה ונעצר לחקירה.

האירוע החל במהלך משמרת שגרתית של לוחמי יחידת סה"ר בעיר באר שבע. הכוחות זיהו רוכב על אופנוע מסוג מוטוקרוס הנוסע בפראות בשכונה בעיר, כאשר האופנוע עליו רכב היה ללא לוחית זיהוי - עבירה המעידה לרוב על ניסיון להימנע מזיהוי על ידי מצלמות אכיפה או כוחות הביטחון.

השוטרים סימנו לרוכב לעצור לבדיקה, אך הוא התעלם מההוראות והחל להימלט תוך סיכון משתמשי הדרך. במהלך ניסיון ההימלטות נהג הרוכב בפראות, עבר נגד כיוון התנועה וביצע עבירות תנועה חמורות שסיכנו את הציבור. הנסיעה המסוכנת הסתיימה כאשר רוכב האופנוע פגע ברכב, עד שנעצר על ידי לוחמי יחידת סה"ר.

מחקירת האירוע עלה כי החשוד אינו מחזיק ברישיון נהיגה המתאים לסוג הרכב שבו נהג. החשוד נעצר במקום והועבר לתחנת משטרת באר שבע להמשך טיפול וחקירה. האופנוע עליו נהג החשוד נתפס והושבת.

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קצין אג"מ יחידת סה"ר, רפ"ק מתי צרפתי, מסר: "לוחמי יחידת סה"ר פועלים מדי יום בנחישות ובמקצועיות נגד עברייני תנועה המסכנים את משתמשי הדרך. כל נהג שיבחר להימלט משוטרים ולסכן את שלום הציבור ייתקל באכיפה בלתי מתפשרת ובמיצוי הדין, כחלק מהמאבק המתמשך שלנו להגברת הביטחון בכבישים ולהצלת חיים."