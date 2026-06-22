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תיעוד בלתי נתפס: נהג נעצר עם תינוק בן 8 חודשים בין הרגליים | צפו 

בלשי ימ"ר את"ן ירושלים עצרו נהג שהעוט ישב מתחת להגה ללא התקן ריסון | המשטרה: "התנהגות חסרת אחריות המעמידה בסכנה ממשית את חייו" (משטרה)

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צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: דוברות המשטרה

אירוע חמור של סיכון חיים נחשף אתמול (ראשון) בשכונת בית חנינא בירושלים, כאשר בלשי ימ"ר את"ן ירושלים עצרו נהג שנסע עם תינוק בן 8 חודשים בלבד בין רגליו, מתחת לגלגל ההגה.

במהלך פעילות אכיפה סמויה שניהלו בלשי היחידה בשכונה, הבחינו ה ברכב חשוד שנסע בצורה מסוכנת. כאשר עצרו את הרכב לבדיקה, התגלה מחזה מזעזע: נהג הרכב, תושב השכונה בן 38, נהג כאשר פעוט בן 8 חודשים יושב בין רגליו, ממש מתחת לגלגל ההגה.

הבדיקה שערכו הבלשים העלתה כי התינוק לא היה מאובטח בשום התקן ריסון כנדרש בחוק, והנהג עצמו לא חגר חגורת בטיחות. מדובר בהתנהגות שמסכנת את חייו של התינוק באופן ממשי - במקרה של בלימה פתאומית או תאונת דרכים, התוצאות עלולות להיות קטלניות.

נגד הנהג נרשמה הזמנה לדין בגין מכלול העבירות החמורות שביצע, ובהן נהיגה ללא חגורת בטיחות והסעת ילד ללא התקן ריסון תקין.

רס"מ אלי מטלוב, מפקד יחידת ימ"ר את"ן מחוז ירושלים, הבהיר בחומרה: "מדובר בהתנהגות חסרת אחריות המעמידה בסכנה ממשית את חייו של תינוק חסר ישע. תינוק בן 8 חודשים חייב לשבת בהתאם להוראות החוק במושב עם התקני ריסון ייעודיים".

"במקרה של בלימה פתאומית או תאונת דרכים, התוצאות עלולות להיות קטלניות", הוסיף מטלוב. "משטרת ישראל רואה בחומרה עבירות תנועה המסכנות חיים ותמשיך לפעול בנחישות נגד נהגים המגלים זלזול בבטיחות ילדיהם ובביטחונם של כלל משתמשי הדרך".

משטרהכתב אישוםפריצהמשטרת התנועה

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2
כפרה עלי כמה הם דואגים לבטיחות.... הסופרים מלאים ברעל צבעוני, זה לא מפריע לאף אחד, מלא סוכרתיים כל כך הרבה חולים אונקולוגים משטרע!!
אביגיל
1
באוטובוס עירוני זה חוקי לעמוד ככה עם תינוק, וזה עוד יותר מסוכן. הממשלה דורשת רק מהאזרח
נתן

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