התיעוד מהרחפן: המעקב והמעצר - צילום: דוברות המשטרה התיעוד מהרחפן: המעקב והמעצר | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:07

ביום שני שעבר, בשעות הלילה, פעלו שוטרי המחוז הצפוני ביישוב בועיינה נוג'ידאת לאחר קבלת אינדיקציה על תושב המקום בן 26, שממשיך לנהוג ברכבו על אף שנפסל על ידי בית משפט והוא מרצה בימים אלו עבודות שירות כחלופת מאסר.

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