ביום שני שעבר, בשעות הלילה, פעלו שוטרי המחוז הצפוני ביישוב בועיינה נוג'ידאת לאחר קבלת אינדיקציה על תושב המקום בן 26, שממשיך לנהוג ברכבו על אף שנפסל על ידי בית משפט והוא מרצה בימים אלו עבודות שירות כחלופת מאסר.
במסגרת הפעילות נפרסו באזור היישוב כוחות מהמחוז הצפוני בסיוע אגף התנועה ויחידת הרחפנים של מחוז צפון. במהלך הפעילות ולאחר שהנאשם נצפה עולה לרכב, עקבו אחריו צוות הרחפנים מהאוויר ותיעדו את נסיעתו ביישוב.
מספר דקות לאחר מכן, כאשר הנהג חשד כי הוא מזהה כוח משטרה, הוא עצר את רכבו על המדרכה ויצא מהרכב דרך מושב הנוסע במטרה להטעות את הכוחות שביצעו את מעצרו.
הנהג נעצר לחקירה ובתום הליך חקירתי מהיר הוגש כתב אישום נגדו בבית משפט לתעבורה בנוף הגליל - נצרת עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.
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