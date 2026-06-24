פעילות מבצעית משותפת של שוטרי תחנת שגב שלום ובלשי ימ"ר בתי הסוהר הובילה לאיתור מדאיג: רחפן חשוד שהוסלק בשטח פתוח ביישוב, כשעליו לבנת חבלה, טלפון נייד ותחמושת. הממצאים, שהתגלו במהלך פעילות יזומה וממוקדת, מעידים על ניסיון להברחת אמצעי לחימה באמצעות כלי טיס בלתי מאויש.

הפעילות בוצעה בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי ויחידת בח"מ דרום, כאשר הכוחות פעלו בשטח פתוח ביישוב שגב שלום. במהלך הסריקה אותר הרחפן כשהוא מוסלק ברכב, ובבדיקה מעמיקה התגלו הממצאים המדאיגים שהוסלקו בחלקו האחורי של הכלי המעופף.

עם איתור הממצאים, הכוחות סגרו את הזירה באופן מיידי והזעיקו חבלן משטרה למקום. החבלן ביצע טיפול מקצועי ובטוח בלבנת החבלה ובתחמושת, ולאחר נטרול הממצאים הועברו אלה להמשך טיפול וחקירה בתחנת שגב שלום. המשטרה פתחה בחקירה מקיפה לאיתור המעורבים בניסיון ההברחה.

מפקד תחנת שגב שלום, סנ"צ אלי כהן, הדגיש את חומרת האירוע: "איתור רחפן הנושא אמצעי לחימה ולבנת חבלה מעיד על הסיכון הנשקף לציבור ועל חשיבות הפעילות המבצעית של שוטרי התחנה בשיתוף כלל הכוחות". לדבריו, "נמשיך לפעול בנחישות, בשיתוף כלל היחידות והגורמים הרלוונטיים, לאיתור וסיכול אמצעי לחימה ולמיצוי הדין עם המעורבים, למען ביטחון התושבים ושמירת הסדר הציבורי".

מפקד ימ"ר בתי הסוהר, גנ"מ יוסי דורון, ציין כי "פעם נוספת פעילות משולבת הביאה לסיכול טרור פלילי. שירות בתי הסוהר, על פי מדיניות הנציב ימשיך לפעול בתוך ומחוץ לחומות למען שלום ובטחון הציבור ככל שידרש".

האירוע מצטרף לשורה של מקרים בהם נעשה שימוש ברחפנים להברחת אמצעי לחימה וסמים למתקני כליאה ולאזורים אחרים. רק לפני מספר חודשים נתפס חומר חשוד כסם שהוסלק ותפור בתוך בגדים שהובאו לאסיר בבית הסוהר צלמון, במקרה שחשף את השיטות המתוחכמות של ניסיונות ההברחה.

שוטרי המחוז הדרומי ושירות בתי הסוהר הבהירו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד החזקה, הסלקה והפצה של אמצעי לחימה ואמצעים העלולים לסכן את שלום הציבור וביטחונו, תוך שימוש בכלל האמצעים המבצעיים העומדים לרשותם. הפעילות המשולבת בין גורמי האכיפה השונים מדגימה את החשיבות של שיתוף פעולה בין-ארגוני במאבק בפשיעה ובטרור הפלילי.

יצוין כי אזור שגב שלום ידוע כזירה מאתגרת מבחינה ביטחונית, ובעבר התרחשו באזור אירועי אלימות קשים שהצריכו נוכחות משטרתית מוגברת. הפעילות המבצעית המתמשכת באזור נועדה למנוע הסלמה ולשמור על ביטחון התושבים.