תושב ירושלים נעצר הלילה (בין שבת לראשון) לאחר נסיעה פרועה במרכז העיר, בין היתר על פסי הרכבת הקלה. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.

האירוע החריג קרה הלילה. במהלך פעילות של שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים, יחד עם שוטרי יס"מ ירושלים, התקבל דיווח על אודות נהג רכב שנהג בפרעות נגד כיוון התנועה על פסי הרכבת הקלה באזור מרכז העיר, תוך שסיכן את עצמו ואת שלומם ובטחונם של משתמשי הדרך.

השוטרים שהגיעו במהירות למקום, הבחינו בנהג הרכב, כרזו לו לעצור מספר פעמים אולם הנהג המשיך בנהיגה פרועה תוך שנסע נגד כיוון התנועה. הנהג עלה על מדרכות ואי תנועה וכל זאת תוך שפגע במספר כלי רכב ובתשתיות.

בשלב מסויים, לאור המסוכנות שעלתה ממעשיו של הנהג, ומאחר ולא שעה להוראות השוטרים שכרזו לו לעצור - השוטרים ביצעו ירי לעבר גלגלי הרכב במטרה לבלום את הסכנה ולמנוע פגיעה נוספת בכלי רכב. עד שלבסוף, הרכב נעצר. הנהג יצא מהרכב וניסה להימלט רגלית מהשוטרים אך כאמור, נעצר על ידם.

בדיקה מהירה העלתה כי, החשוד תושב ירושלים ככל הנראה נהג בהשפעת אלכוהול. כאמור, החשוד נעצר והועבר לטיפול רפואי בבית החולים, והיום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.

"משטרת ישראל פועלת ותמשיך לפעול בנחישות ובכל הכלים שברשותה, במטרה לאכוף את חוקי התנועה, לשמור על הסדר הציבורי ולדאוג בראש ובראשונה לביטחונם ולשלום חייהם של כלל משתמשי הדרך. נהגים המסכנים את הציבור בנהיגה פרועה ועבריינית, ייתקלו באכיפה בלתי מתפשרת ובמיצוי הדין עד תום", נמסר מהמשטרה.