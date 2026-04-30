חקירה סמויה ממושכת של חוקרי מחלק ההונאה ביחידה המרכזית של מחוז ירושלים הובילה למעצרם של 11 חשודים, חברי חוליית הונאה שפעלה באופן שיטתי ומתוחכם נגד קשישים ברחבי הארץ. על פי החשד שפורסם היום (חמישי), החשודים עקצו כ-70 קורבנות בהיקף מצטבר של כמיליון שקלים.

החקירה נפתחה לפני מספר חודשים, בעקבות הצטברות תלונות של קשישים תושבי מבשרת ציון. הקורבנות דיווחו על דפוס פעולה זהה: שיחת טלפון מ"נציג שירות" של חברת תקשורת, בקשה למסירת פרטים מזהים באמתלות שונות, וזמן קצר לאחר מכן - גילוי של חיובים באלפי ועשרות אלפי שקלים בכרטיסי האשראי.

באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים, חשפו החוקרים את שיטת הפעולה המתוחכמת: חברי החוליה התחזו לנציגי שירות לקוחות, שידלו את הקשישים למסור פרטים אישיים, השתלטו על הקווים הסלולריים שלהם ובדרך זו עקפו את מנגנוני האבטחה של חברות האשראי. לאחר מכן ביצעו עשרות עסקאות לרכישת ציוד טכנולוגי יקר ערך ומוצרים נוספים, תוך ריקון חשבונות הבנק של חלק מהקורבנות.

במהלך הפעילות המבצעית אתמול, פשטו הבלשים על בתיהם של החשודים בירושלים ובמרכז הארץ. במהלך החיפושים נתפסו ממצאים וראיות הקושרות את החשודים למעשים. בנוסף, החוקרים תפסו וילה בעיר רמת גן בה התגוררו חלק מהחשודים, ובהם החשוד המרכזי. על פי החשד, גם הנכס עצמו הושג במעשה מרמה מול בעלת הבית הקשישה המתגוררת בחו"ל.

11 החשודים, בני 18-40 מירושלים והמרכז, נחקרו בימ"ר ירושלים. בהמשך היום הובאו בפני בית משפט השלום בבקשה להאריך את מעצרם.

מפקד מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים, רפ"ק דותן גרילק, מסר: "עברייני המרמה שפועלים נגד אוכלוסיית הגיל השלישי אינם בוחלים באמצעים. מדובר בניצול ציני, אכזרי ומחושב של אוכלוסייה מוחלשת, תוך פגיעה לא רק בכיסם של הקשישים, אלא גם בתחושת הביטחון הבסיסית שלהם".

רפ"ק גרילק הוסיף כי "משטרת ישראל תמשיך להפעיל את כל הכלים הטכנולוגיים והמבצעיים שברשותה כדי להגיע לכל מי שבוחר להתפרנס מעושק חסרי ישע, ולמצות עמו את הדין עד תום".

דפוס מוכר של ניצול קשישים

המקרה הנוכחי מצטרף לשורה של פרשיות הונאה דומות שנחשפו בחודשים האחרונים. כזכור, לפני מספר חודשים נעצרה חוליה שפעלה נגד קשישים דוברי רוסית, כאשר החשודים התחזו לבני משפחה ולשוטרים וטענו כי נדרש תשלום כספי מיידי לסגירת תיק פלילי. במקרה זה נתפסו למעלה מ-500 אלף שקלים במזומן.

בפרשה נוספת שנחשפה השנה, פענחה המשטרה רשת הונאה וסחיטה של קשישים בהיקף של כמיליון וחצי שקלים, שבוצעה באמצעות מאגר פרטי רכישות מוצרים ברשת. בני הזוג החשודים פנו לקשישים וטענו כי עומדים נגדם חובות לחברות שונות.

גורמי אכיפה מעריכים כי תופעת עוקץ הקשישים הולכת ומתפשטת, כאשר העבריינים משכללים את שיטותיהם ומנצלים את חוסר הבקיאות הטכנולוגית של אוכלוסיית הגיל השלישי. המשטרה קוראת לקשישים ולבני משפחותיהם להיות ערניים ולא למסור פרטים אישיים בטלפון, גם אם הפונה מזדהה כנציג רשמי.