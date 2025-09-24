רצח מחריד בירושלים: הקשיש החביא את גופת המטפלת באמבטיה

הכניסה לזירה ( צילום: דוברות המשטרה )

רצח מחריד בירושלים: גופתה של חביבה ושדי בת ה-67 נמצאה במהלך החג באמבטיה בביתו של קשיש כבן 80, בשכונת קרית מנחם בירושלים, לאחר שהאחרון לפי החשד רצח אותה.

"שוטרי תחנת מוריה במחוז ירושלים, החלו בבדיקת נסיבות מותה של אישה שאותרה בשעות האחרונות בדירה בקרית מנחם בירושלים. למקום הוזעקו כוחות משטרה רבים מתחנת מוריה במחוז ירושלים שסגרו את הזירה, והחלו יחד עם שוטרי הזיהוי הפלילי של מחוז ירושלים באיסוף ממצאים במקום. כוחות רפואה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותה של האישה", נמסר מהמשטרה. עוד מסרה המשטרה כי "מפקד מרחב ציון תנ"צ שלומי בכר הגיע לזירה וקיים הערכת מצב עם פיקוד מרחב ציון אודות המשך פעולות החקירה הנדרשות".

הרקע למקרה פלילי. החשוד במעשה נעצר על ידי השוטרים וחקירת המקרה הוטלה על יל"פ ציון במחוז ירושלים. "חוקרי המשטרה ימשיכו לפעול לחקירת נסיבות המקרה", מסרה המשטרה.

הנרצחת נראתה לאחרונה ביום שני, ערב החג, סמוך לשעה 08:20 ברחוב איסלנד בשכונת קריית היובל בירושלים, ומאז נותק עימה הקשר ואבדו עקבותיה. היא נחשבה לנעדרת והמשטרה פרסמה את תמונתה לציבור, שיסייעו במציאתה.

לפי הדיווח ב-Ynet, שוטרים אף הגיעו לביתו של הקשיש, במסגרת החיפושים אחריה, אך לא מצאו דבר בסריקות במקום ועזבו. רק כעבור שעות חזרו שוב לבית ואז איתרו את הגופה באמבטיה ועצרו את הקשיש החשוד.

