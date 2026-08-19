דוברות המשטרה הבהירה לפני זמן קצר (רביעי) כי בניגוד להודעה המופצת ברשתות החברתיות בדבר התרעה ביטחונית באזור חיפה - אין חשד לאירוע ביטחוני ואין שינוי בהנחיות לציבור. ההודעה מגיעה בעקבות פניות רבות של כתבים ואזרחים בעקבות השמועות.

כוחות מרחב כרמל פועלים באזור בשיתוף גורמי הביטחון הנוספים, תוך שמירה על ערנות ומוכנות מבצעית למען ביטחון הציבור, כך נמסר מהמשטרה. הציבור נקרא להמשיך בשגרה, לגלות ערנות ולדווח למוקד 100 על כל אירוע חריג או חשוד.

בהודעה שהופצה ברשתות החברתיות נכתב כי התקבלה התרעה מודיעינית באזור חיפה על חשד לתכנון פיגוע. על פי ההודעה הלא מאומתת, מדובר במפגע בודד, תושב חברון, אשר עשוי להימצא באזור חיפה ולתכנן פיגוע בבית עסק, מסעדה או בית קפה.

המשטרה הדגישה בהודעתה הרשמית כי יש להימנע מהפצת שמועות ולהתעדכן במידע המופץ על ידי גורמים רשמיים בלבד. במידת הצורך, יימסרו עדכונים נוספים לציבור, כך נמסר.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים בהם הופצו ברשתות החברתיות דיווחים על אירועי ביטחון שלא אושרו על ידי גורמים רשמיים. לפני מספר שבועים הופצו דיווחים דומים על ניסיון פיגוע בקניון הדר בירושלים, שגם הם התבררו כחסרי בסיס.