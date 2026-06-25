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צעקה, קיללה ועוד

חשד מזעזע: מטפלת בשכונה הירושלמית נעצרה בחשד להתעללות בפעוטות

שוטרי מחוז ירושלים פתחו בחקירה נגד מטפלת בת 49 • על פי החשד צעקה וקיללה את הפעוטות והתעלמה מהבכי שלהם | מעצרה הוארך עד סוף החודש (משטרה)

מעון. אילוסטרציה (צילום: Michael Giladi/Flash90)

שוטרי מחוז פתחו בחקירה מזעזעה בעקבות חשד להתעללות בפעוטות חסרי ישע. מטפלת בת 49 תושבת שכונת הר חומה בירושלים נעצרה אתמול (רביעי) לחקירה, לאחר שהתקבלו תלונות בדבר התנהגותה כלפי שני ילדים קטנים שהיו תחת השגחתה.

על פי החשד, המטפלת נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות במהלך הטיפול בהם. במקרים מסוימים, כך עולה מהחקירה הראשונית, היא אף התעלמה מבכיים של הילדים ומצרכיהם הבסיסיים בזמן שהיו באחריותה המלאה.

עם קבלת המידע על התנהגות החשודה, פעלו חוקרי תחנת עוז לאיסוף ראיות וממצאים. בעקבות הממצאים שנאספו, הוחלט לעצור את המטפלת והיא הועברה לחקירה מעמיקה במשטרה.

היום הובאה החשודה לדיון בבית משפט השלום בירושלים, שם הוארך מעצרה עד לתאריך 29 ביוני 2026. החקירה ממשיכה, ושוטרי מחוז ירושלים פועלים לחקר מלא של נסיבות המקרה.

מקרה זה מצטרף לשורה של חקירות דומות שהתנהלו בחודשים האחרונים נגד מטפלות ומטפלים בגני ילדים ומעונות יום. רק לפני מספר חודשים נעצרה סייעת בקרית גת בחשד להתנהגות אלימה כלפי פעוטות עד גיל שלוש, לאחר שצילומי אבטחה חשפו את התנהגותה.

מעצר | אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

גורמים במשטרה מדגישים כי הם רואים בחומרה רבה כל מקרה של חשד להתעללות בקטינים, ופועלים במלוא העוצמה להגנה על ילדים חסרי ישע. "אנו פועלים בנחישות מלאה כדי להגן על הילדים ולהביא לדין כל מי שפוגע בהם", נמסר ממשטרת ישראל.

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