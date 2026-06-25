שוטרי מחוז ירושלים פתחו בחקירה מזעזעה בעקבות חשד להתעללות בפעוטות חסרי ישע. מטפלת בת 49 תושבת שכונת הר חומה בירושלים נעצרה אתמול (רביעי) לחקירה, לאחר שהתקבלו תלונות בדבר התנהגותה כלפי שני ילדים קטנים שהיו תחת השגחתה.

על פי החשד, המטפלת נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות במהלך הטיפול בהם. במקרים מסוימים, כך עולה מהחקירה הראשונית, היא אף התעלמה מבכיים של הילדים ומצרכיהם הבסיסיים בזמן שהיו באחריותה המלאה.

עם קבלת המידע על התנהגות החשודה, פעלו חוקרי תחנת עוז לאיסוף ראיות וממצאים. בעקבות הממצאים שנאספו, הוחלט לעצור את המטפלת והיא הועברה לחקירה מעמיקה במשטרה.

היום הובאה החשודה לדיון בבית משפט השלום בירושלים, שם הוארך מעצרה עד לתאריך 29 ביוני 2026. החקירה ממשיכה, ושוטרי מחוז ירושלים פועלים לחקר מלא של נסיבות המקרה.

מקרה זה מצטרף לשורה של חקירות דומות שהתנהלו בחודשים האחרונים נגד מטפלות ומטפלים בגני ילדים ומעונות יום. רק לפני מספר חודשים נעצרה סייעת בקרית גת בחשד להתנהגות אלימה כלפי פעוטות עד גיל שלוש, לאחר שצילומי אבטחה חשפו את התנהגותה.