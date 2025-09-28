כיכר השבת
המשטרה חשפה

עם תמונת הרבי על הרכב: כך גנב האופנועים הסתיר את מעשיו החמורים

משטרת ישראל עצרה חשוד בשנות ה-50 לחייו שהסווה את פעילותו הפלילית באמצעות רכב עם סממנים חרדיים. החשוד העביר אופנועים גנובים לשטחי יהודה ושומרון (משטרה)

פקד אסף בן ממס, רמ"ח תחנת רחובות (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת רחובות ב ביצעו במהלך סוף השבוע פעילות מבצעית יזומה, במסגרתה הצליחו לחשוף ולעצור חשוד שגנב על פי החשד אופנועים - תוך העברתם בתוך כלי רכב "תמים" לשטחי אזור יהודה ושומרון.

מדובר ברכב לבן גדול שבחזיתו נתלתה תמונה של הרבי מליובאוויטש לצד כיתוב "בקשו משיח". באמצעות המדבקות הללו ניסו הגנבים לספק לכאורה חזות תמימה למעשיהם.

היום (ראשון) מסרה המשטרה כי שוטרים עצרו את החשוד במעשה - תושב המרכז בשנות ה- 50 לחייו. הלה נראה בעל חזות חרדית.

המשטרה מסרה עוד כי בהתאם לממצאי החקירה יובא לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו.

(צילום: דוברות המשטרה)

"בעקבות אירועים של גניבת אופנועים בעיר רחובות ובסביבה", מסר סינק פקד אסף בן ממס, רמ"ח תחנת רחובות, "פעלה המשטרה באמצעים העומדים לרשותה ואיתרה חשוד שאחראי על ביצוע שרשרת הגניבות.

"הוא ביצע את הגניבות באמצעות הרכב, העלה לתוך הרכב את האופנועים ומסיע אותם לכיוון השטחים. מנסים לאתר חשודים נוספים והחקירה עדיין בעיצומה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר