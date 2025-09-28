שוטרי תחנת רחובות במשטרת ישראל ביצעו במהלך סוף השבוע פעילות מבצעית יזומה, במסגרתה הצליחו לחשוף ולעצור חשוד שגנב על פי החשד אופנועים - תוך העברתם בתוך כלי רכב "תמים" לשטחי אזור יהודה ושומרון.
מדובר ברכב לבן גדול שבחזיתו נתלתה תמונה של הרבי מליובאוויטש לצד כיתוב "בקשו משיח". באמצעות המדבקות הללו ניסו הגנבים לספק לכאורה חזות תמימה למעשיהם.
היום (ראשון) מסרה המשטרה כי שוטרים עצרו את החשוד במעשה - תושב המרכז בשנות ה- 50 לחייו. הלה נראה בעל חזות חרדית.
המשטרה מסרה עוד כי בהתאם לממצאי החקירה יובא לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו.
"בעקבות אירועים של גניבת אופנועים בעיר רחובות ובסביבה", מסר סינק פקד אסף בן ממס, רמ"ח תחנת רחובות, "פעלה המשטרה באמצעים העומדים לרשותה ואיתרה חשוד שאחראי על ביצוע שרשרת הגניבות.
"הוא ביצע את הגניבות באמצעות הרכב, העלה לתוך הרכב את האופנועים ומסיע אותם לכיוון השטחים. מנסים לאתר חשודים נוספים והחקירה עדיין בעיצומה".
0 תגובות