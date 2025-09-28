המשטרה חשפה עם תמונת הרבי על הרכב: כך גנב האופנועים הסתיר את מעשיו החמורים משטרת ישראל עצרה חשוד בשנות ה-50 לחייו שהסווה את פעילותו הפלילית באמצעות רכב עם סממנים חרדיים. החשוד העביר אופנועים גנובים לשטחי יהודה ושומרון (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 13:54