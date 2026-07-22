במהלך פעילות יזומה שביצעו שוטרי תחנת חולון במרחב איילון, נחשף מקרה חריג של שוהה בלתי חוקי שהתחזה לחובש כיפה במסעדה בעיר. החשוד, פלסטיני בן 22 תושב חברון, הועסק במקום בניגוד לחוק ללא היתר שהייה תקף.

הפעילות התבצעה במסגרת המאבק הנחוש של משטרת ישראל בתופעת השוהים הבלתי חוקיים, תוך התמקדות בעבירות של העסקה, הלנה והסעה. שוטרי התחנה, בשיתוף פעולה עם כיתת הכוננות, הגיעו למסעדה ברחוב המרכבה בחולון לביצוע בדיקות שגרתיות.

התחזות שנחשפה בבדיקה מעמיקה

עם הגעת הכוחות למקום, הבחינו השוטרים באדם שעורר את חשדם. כאשר התבקש להזדהות, טען החשוד כי הוא תושב ישראל ומחזיק במסמכים תקינים. אולם בדיקה מעמיקה שערכו השוטרים במקום העלתה תמונה שונה לחלוטין.

התברר כי מדובר בפלסטיני תושב חברון, השוהה בישראל ללא היתר כדין ומועסק במסעדה בניגוד לחוק. על פי הנמסר מדוברות המשטרה, החשוד ניסה להסתיר את זהותו האמיתית באמצעות התחזות לחובש כיפה, ככל הנראה במטרה להימנע מעוררות חשד בקרב הסביבה.

החשוד נעצר במקום והועבר לחקירה בתחנת המשטרה בחולון. במקביל, בעל המסעדה עוכב אף הוא לחקירה בחשד להעסקת שוהה בלתי חוקי, עבירה החשופה לסנקציות פליליות כבדות.

חלק ממגמה רחבה של אכיפה

המעצר בחולון מצטרף לשרשרת ארוכה של פעילויות אכיפה שמבצעת המשטרה ברחבי הארץ. כפי שדיווחנו בעבר, במהלך השבוע האחרון בלבד עצרו לוחמי משמר הגבול כ-380 שוהים בלתי חוקיים וכ-50 חשודים שסייעו להם בהסעה, הלנה או העסקה.

בנוסף, בפעילות משותפת של המשטרה וצה"ל באזור תרקומיא סוכלה לאחרונה כניסת עשרות שוהים בלתי חוקיים שניסו לפרוץ את גדר הביטחון. במהלך הפעילות נעצרו 6 פלסטינים יחד עם מסיע ישראלי שסייע להם.

בהתאם לממצאי החקירה, המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של המעורבים במקרה בחולון בבית המשפט. הפרקליטות צפויה להגיש כתב אישום נגד בעל המסעדה בגין העסקת שוהה בלתי חוקי, עבירה הנושאת עמה עונשים כבדים לרבות מאסר וקנסות כספיים גבוהים.