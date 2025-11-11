לפני כשבועיים, לפנות בוקר (03:25), התקבל דיווח במשטרה על גניבת רכב מרחוב דרך המלך בגבעת שמואל.

שוטרים שהוזעקו למקום פתחו בסריקות שבמהלכן איתרו את הרכב בכביש 465 לפני מחסום רנתיס.

שוטרי תחנת ראש העין רצו לעבר הרכב ועצרו את החשוד, שוהה בלתי חוקי, תושב שטחים, בן 19. החשוד הובא לחקירה בתחנת המשטרה שבסיומה נכלא.

מהחקירה עולה כי החשוד העביר את הרכב בתמורה לתשלום בין 4,000 ל-6,000 ש"ח. מעצר החשוד הוארך מעת לעת.

עם סיומה של החקירה, יחידת התביעות של משטרת מחוז ת"א הגישה כתב אישום נגד החשוד בגין כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק, גניבת רכב בצוותא, חבלה במזיד ברכב בצוותא, פריצה לרכב בצוותא בכוונה לגנוב, נהיגה ללא הוצאת רישיון נהיגה מעולם וללא ביטוח וכן בקשה למעצרו עד תום ההליכים.