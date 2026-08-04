פעילות יזומה של שוטרי תחנת עוז במחוז ירושלים הובילה למעצרו של שוהה בלתי חוקי שנתפס עם ציוד מתוחכם לגניבת כלי רכב. החשוד, תושב שטחים בן 19, ניסה להימלט רגלית מהשוטרים אך נתפס לאחר סריקות נרחבות.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, במהלך פעילות שגרתית בשכונת ארמון הנציב בירושלים, הבחינו השוטרים באדם שעורר את חשדם כשנצפה מסתובב בין כלי רכב חונים באזור. כאשר כרזו לו השוטרים לעצור לשם בדיקה, החל החשוד במנוסה רגלית מהמקום.

כוחות נוספים שהוזעקו למקום ערכו סריקות נרחבות באזור, ולאחר מרדף קצר הצליחו לעצור את החשוד. בחיפוש שנערך בכליו התגלה ציוד המשמש על פי החשד לגניבת כלי רכב: מחשב רכב יחד עם מתאם, מנפץ חלונות ומפתחות רכב משוכפלים.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, שם התברר כי מדובר בתושב שטחים בן 19 השוהה בישראל שלא כחוק וללא היתר כניסה תקף. הממצאים שנתפסו ברשותו מעידים על כוונה לבצע גניבות רכב באזור, כאשר הציוד המתוחכם מאפשר פריצה לרכבים והתנעתם ללא מפתח מקורי.

אתמול הובא החשוד לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. בית המשפט קיבל את בקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד לתאריך 5.8.26, לאור חומרת החשדות נגדו והעובדה ששהה בישראל באופן בלתי חוקי.

המעצר מצטרף לשרשרת פעילויות אכיפה נרחבות שמבצעות יחידות המשטרה ברחבי הארץ בימים אלו. רק בשבוע האחרון נעצרו כ-380 שוהים בלתי חוקיים ברחבי הארץ, במסגרת המאבק בתופעה ובמניעת פעילות פלילית.

במקביל, המשטרה ממשיכה לפעול נגד מסיעים ומעסיקים המסייעים לשוהים בלתי חוקיים. לפני מספר ימים סוכלה פעילות הסתננות של עשרות פלסטינים באזור תרקומיא, כאשר 6 שוהים בלתי חוקיים ומסיעם נעצרו בעת שניסו לפרוץ את גדר הביטחון.