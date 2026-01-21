השב״חים הוסתרו בבגאז' ותחת לרגלי הילדים | צפו במעצר הדרמטי

לוחמי מג״ב איו״ש פעלו אתמול (שלישי) במעבר אליהו לאיתור שוהים בלתי חוקיים ומניעת הסתננות, בהכוונה מודיעינית של היחידה המרכזית של מג״ב מרכז.

במהלך הפעילות, זיהו לוחמי מג״ב איו״ש רכב החשוד בהסעת שוהים בלתי חוקיים. הלוחמים אפשרו את המשך נסיעתו וכניסתו לשטח ישראל ולאחר מכן פתחו במעקב מבצעי אחריו, שבסיומו עצרו את הרכב לבדיקה.

ברכב אותרו נהגת ונוסעת נוספת במושב הקדמי, וכן שני ילדים קטנים במושב האחורי. במהלך סריקה שביצעו הלוחמים ברכב, אותר שוהה בלתי חוקי כשהוא מסתתר בתא הגלגל הרזרבי בבגאז'.

בהמשך הסריקה, אותר שוהה בלתי חוקי נוסף כשהוא מסתתר מתחת לשמיכות, סמוך לרגלי הילדים במושב האחורי.

הנהגת ושני השוהים הבלתי חוקיים נעצרו ועוכבו להמשך חקירה בתחנת אריאל במחוז ש״י.

במשטרה ציינו כי על פי החשד, הנהגת פעלה באופן מודע להסעת והסתרת שוהים בלתי חוקיים, תוך ניצול נוכחות ילדיה ברכב לשם הטעיית כוחות הביטחון. בנוסף, מיוחסים לה אירועים נוספים של הסעת שוהים בלתי חוקיים. מעצרה הוארך בהתאם לצורכי החקירה.

מהמשטרה נמסר: "אנו רואים בחומרה כל מקרה של הסעת והסתרת שוהים בלתי חוקיים, ובפרט מקרים בהם נעשה שימוש בילדים ובתא משפחתי כמסווה לפעילות עבריינית המסכנת את ביטחון הציבור. לוחמי מג״ב ימשיכו לפעול בנחישות, בכל גזרה ובכל אמצעי, נגד כל מי שנותן יד להסתננות ולסיוע לגורמי טרור".