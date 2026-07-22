בפעילות מבצעית משותפת רחבת היקף שנערכה ביממה האחרונה, סיכלו כוחות המשטרה ולוחמי צה"ל ניסיון הסתננות של עשרות שוהים בלתי חוקיים לתחומי המדינה באזור תרקומיא. במהלך הפעילות נעצרו 6 פלסטינים יחד עם מסיע ישראלי, כאשר החשודים נתפסו בעת שניסו לפרוץ את גדר הביטחון.

הפעילות המשותפת, שבוצעה על ידי גורמי המודיעין מיחידת 'חץ יהודה' של מרחב יהודה במשטרה ולוחמי חטיבת עציון, התמקדה בגזרת תרקומיא שבה מתבצעים ניסיונות הסתננות תכופים. על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הכוחות זיהו בזמן אמת קבוצה גדולה של חשודים המנסים לפרוץ את הגדר על מנת להכשיר את דרכם לתוך שטחי ישראל.

תגובה מהירה של לוחמי צה"ל סיכלה את המזימה, כאשר הכוחות הצליחו לעצור 6 מהמסתננים יחד עם מסיע שסייע להם. החשודים נצפו גורמים נזק לגדר הביטחון בניסיון לפרוץ דרכם, אך הגיעו הכוחות בזמן ומנעו את המשך הפעולה. שבעת החשודים הועברו לחקירה ביחידת 'חץ יהודה' המשטרתית.

מעצר נוסף בכביש חוצה שומרון

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במקביל לפעילות בתרקומיא, ביצעו בלשי תחנת אריאל במרחב שומרון פעילות נוספת שהובילה למעצרם של 4 שוהים בלתי חוקיים ומסיעם. הפעילות התרחשה אמש בשעות הערב על כביש חוצה שומרון, כאשר הבלשים אתרו רכב חשוד במהלך סריקות שגרתיות.

בבדיקה שערכו הכוחות ברכב, התגלו 4 תושבי יהודה ושומרון השוהים בישראל ללא אישורי שהייה תקפים. הנהג, ערבי-ישראלי תושב כפר קאסם בשנות ה-40 לחייו, נעצר יחד עם ארבעת השוהים הבלתי חוקיים והועברו לחקירה בתחנת אריאל.

בסיום החקירה נכלאו החשודים, וכבר הבוקר הוגשה הצהרת תובע על הכוונה להגיש נגד המעורבים כתב אישום בהתאם למיוחס להם. ההליך המהיר בוצע בשיתוף פעולה עם שלוחת תביעות שומרון במשטרת ישראל, במטרה למצות את הדין עם המעורבים בהסעת שוהים בלתי חוקיים.

מאבק נמשך נגד שהייה בלתי חוקית

שני המקרים מצטרפים לשרשרת ארוכה של פעילויות אכיפה שמבצעות יחידות המשטרה וכוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון. על פי נתונים שפורסמו לאחרונה, במהלך השבוע האחרון בלבד נעצרו כ-380 שוהים בלתי חוקיים ברחבי הארץ, יחד עם כ-50 חשודים שסייעו להם בהסעה, הלנה או העסקה.

הפעילות המשותפת של המשטרה וצה"ל כוללת מעקבים מודיעיניים, מחסומים יזומים ופעילות מבצעית ממוקדת באזורים בהם מתבצעים ניסיונות הסתננות תכופים. במקרים רבים, המסתננים משתמשים בשיטות מתוחכמות כגון הסתרה ברכבים, זיוף מסמכים ופריצת גדרות ביטחון.

מדוברות המשטרה נמסר כי "משטרת ישראל יחד עם גופי הביטחון, ימשיכו לפעול בנחישות רבה לסיכול ומעצרם של מעורבים בעבירות אלו ובכלל, במטרה להגביר את ביטחון תושבי האזור ואזרחי מדינת ישראל ולמצות דין עם אלו שידם בדבר".