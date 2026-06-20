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"לא נירתע מפני שיימינג" 

בצומת הירושלמית הסואנת: המשטרה פתחה במרדף אחר בחור ישיבה בן 14.5 | צפו

נער - בחור ישיבה בן 14.5 נתפס רוכב על קורקינט חשמלי ללא קסדה וללא רישיון • חצה רמזורים באדום וכמעט פגע בהולכי רגל במעבר חצייה | המשטרה: "לא נירתע מפני שיימינג ברשתות" (משטרה)

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המרדף אחר בחור הישיבה בירושלים
המרדף אחר בחור הישיבה בירושלים| צילום: צילום: דוברות המשטרה

שוטרי מחוז עצרו בשעות האחרונות נער בן 14.5 שרכב על קורקינט חשמלי בצורה מסוכנת ברחובות העיר, תוך הפרת חוקי התעבורה.

הנער, שנסע ללא קסדת מגן וללא רישיון נהיגה כנדרש, חצה צמתים ורמזורים באור אדום, חצה קו הפרדה רצוף וכמעט פגע בהולכי רגל שחצו במעבר חצייה.

המעצר בוצע במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת לשמירה על שלומם של משתמשי הדרך, כאשר השוטר שפעל במקום זיהה את הרוכב מבצע עבירות חמורות ברצף. כשהבחין הנער כי השוטר נוסע בעקבותיו, סירב לעצור ואף ניסה להימלט מהמקום. גם לאחר שנבלם, המשיך הצעיר להתנגד באופן אקטיבי לפעילות האכיפה, ולא הותיר לשוטר ברירה אלא לעצור אותו ולהביאו לתחנת לצורך זיהוי ואכיפה.

מבירור פרטיו של הנער בתחנת המשטרה עלה כי מדובר בקטין כבן 14.5, שרכב על הקורקינט החשמלי ללא תעודת זהות, ללא קסדת מגן, וללא היתר רכיבה כחוק. כל זאת כאמור בפרעות ובסיכון מבלי להתחשב בנסיבות וההשלכות. הרוכב זומן לדין ושיפוט מהיר על עבירת נהיגה ברמזור אדום בנסיבות מחמירות, ולאחר מכן שוחרר לביתו.

בתגובה לפרסום תיעוד חלקי של המעצר ברשתות החברתיות, שלווה בטענות נגד השוטר, הבהירה דוברות המשטרה כי מדובר בפרסום "מגמתי" המעוות את העובדות ומתעלם מהסכנה הממשית שגרם הרוכב. "שוטרי מחוז ירושלים ימשיכו לאכוף בנחישות וביד קשה עבירות תנועה מסכנות חיים, ולא ירתעו מפני שיימינג, השמצות או הכפשות פופוליסטיות ברשתות החברתיות", נמסר מהמשטרה. "מי שבוחר לצפצף על החוק ולסכן את חייהם של משתמשי הדרך, יטופל לחומרה – ללא משוא פנים".

זירת תאונה עם אופניים חשמליים (צילום: איחוד הצלה)

התופעה של רכיבה מסוכנת על כלי רכב חשמליים בקרב בני נוער אינה מוגבלת לישראל בלבד. בארצות הברית, ראש ישיבת דרכי תורה בניו יורק, הגאון רבי יעקב בנדר, יצא לאחרונה במכתב חריג בו הודה כי החרים אישית עשרות קורקינטים שהובאו לישיבה. "מדובר ברשלנות טהורה", כתב הרב בנדר, והשווה את מתן כלי רכב חשמלי לילד להפקרה של חיי אדם.

המשטרה מדגישה כי תמשיך בפעילות אכיפה ממוקדת ובלתי מתפשרת למען בטחון הציבור, ותנקוט בכל אמצעי למניעת סיכון למשתמשים בדרך. עבירות תנועה מסכנות חיים, במיוחד כאלו המבוצעות על ידי קטינים ללא רישיון ובציוד בטיחות, ימשיכו להיות באכיפה קפדנית.

משטרהירושליםקראון הייטסקורקינט חשמליקורקינטרמזור אדום

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ראוי היה למנוע מהבחור הזה אפשרות להוציא רישיון נהיגה עד שיגיע לגיל 40. רק סנקציות דרקוניות עובדות כשהבעיה חמורה כל כך - "גדולה הסרת טבעת"...
אורח לרגע

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