שוטרי מחוז ירושלים עצרו בשעות האחרונות נער בן 14.5 שרכב על קורקינט חשמלי בצורה מסוכנת ברחובות העיר, תוך הפרת חוקי התעבורה.

הנער, שנסע ללא קסדת מגן וללא רישיון נהיגה כנדרש, חצה צמתים ורמזורים באור אדום, חצה קו הפרדה רצוף וכמעט פגע בהולכי רגל שחצו במעבר חצייה.

המעצר בוצע במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת לשמירה על שלומם של משתמשי הדרך, כאשר השוטר שפעל במקום זיהה את הרוכב מבצע עבירות חמורות ברצף. כשהבחין הנער כי השוטר נוסע בעקבותיו, סירב לעצור ואף ניסה להימלט מהמקום. גם לאחר שנבלם, המשיך הצעיר להתנגד באופן אקטיבי לפעילות האכיפה, ולא הותיר לשוטר ברירה אלא לעצור אותו ולהביאו לתחנת המשטרה לצורך זיהוי ואכיפה.

מבירור פרטיו של הנער בתחנת המשטרה עלה כי מדובר בקטין כבן 14.5, שרכב על הקורקינט החשמלי ללא תעודת זהות, ללא קסדת מגן, וללא היתר רכיבה כחוק. כל זאת כאמור בפרעות ובסיכון מבלי להתחשב בנסיבות וההשלכות. הרוכב זומן לדין ושיפוט מהיר על עבירת נהיגה ברמזור אדום בנסיבות מחמירות, ולאחר מכן שוחרר לביתו.

בתגובה לפרסום תיעוד חלקי של המעצר ברשתות החברתיות, שלווה בטענות נגד השוטר, הבהירה דוברות המשטרה כי מדובר בפרסום "מגמתי" המעוות את העובדות ומתעלם מהסכנה הממשית שגרם הרוכב. "שוטרי מחוז ירושלים ימשיכו לאכוף בנחישות וביד קשה עבירות תנועה מסכנות חיים, ולא ירתעו מפני שיימינג, השמצות או הכפשות פופוליסטיות ברשתות החברתיות", נמסר מהמשטרה. "מי שבוחר לצפצף על החוק ולסכן את חייהם של משתמשי הדרך, יטופל לחומרה – ללא משוא פנים".