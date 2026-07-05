פעילות מבצעית של שוטרי תחנת מוריה במחוז ירושלים הובילה בסוף השבוע לחשיפת מצבור אמצעי לחימה מסוכן במיוחד בבית מגורים בירושלים. עשרות פריטי אמל"ח, ביניהם 36 רימונים, נשק כבד ולבנות חבלה, נמצאו מוסלקים בחדרים שונים בבית - כולל בחדרי ילדים ובחדר המשחקים.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, החיפוש בוצע במסגרת פעילות יזומה של שוטרי התחנה בשיתוף כלבני מג"ב. במהלך הסריקות התגלה מצבור חריג של אמצעי לחימה שהחזקתם בלב סביבה אזרחית ובבניין מגורים משותף יצרה סכנה ממשית ומיידית לחייהם של דיירי המקום.

ארסנל מסוכן: מרימונים ועד אמצעי הרכבת מטענים

רשימת הפריטים שנתפסו במקום כוללת מגוון רחב של אמצעי לחימה מסוכנים:

36 רימונים מסוגים שונים, בהם 18 רימוני רסס

לבנות חבלה

נשק מסוג קלצ'ניקוף

רובה ציד

אמצעים ליצירת והרכבת מטענים

כוונות שונות

תחמושת רבה ובה שרשירים

ציוד לחימה נוסף

על פי החשד, מדובר בעשרות פריטי אמל"ח שחלקם מהווים שלל מלחמה שנגנב מצה"ל או זלג משטחי הלחימה, ויועד לשימוש פלילי או פח"עי. המשטרה הדגישה כי החזקת חומרים נפיצים אלו בבניין מגורים היוותה סכנה ממשית לכלל הדיירים.

מעצר בנתב"ג לאחר חיפושים נרחבים

בעקבות התפיסה, פעילות חוקרי תחנת מוריה נמשכה בסוף השבוע במטרה לאתר את החשוד המרכזי בגניבת אמצעי הלחימה והחזקתם. הבוקר (ראשון), עם נחיתתו של החשוד בשנות ה-20 לחייו בנמל התעופה בן גוריון, נעצר והועבר לחקירה.

בסיום החקירה בכוונת המשטרה להביא את החשוד בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. במקרים דומים בחודשים האחרונים, בתי המשפט נטו להורות על מעצר ממושך בשל חומרת העבירות והסכנה הכרוכה בהחזקת אמצעי לחימה בסביבה אזרחית.

קריאה לציבור: דיווח מיידי על חפצים חשודים

משטרת ישראל מבהירה כי החזקת אמצעי לחימה וחומרי נפץ בבתי מגורים היא עבירה חמורה המסכנת חיים באופן ממשי. הדוברות קוראת לציבור לגלות ערנות ולדווח מיידית למוקד 100 של המשטרה על כל חשש למציאת אמל"ח.

המשטרה מדגישה: בשום אופן אין לגעת בחפצים אלו, והטיפול בהם יבוצע בבטחה אך ורק על ידי חבלן משטרה. מקרים קודמים הוכיחו כי דיווח מהיר של אזרחים ערניים מאפשר למנוע אסונות ולהביא לתפיסת אמצעי לחימה מסוכנים.

יצוין כי בחודשים האחרונים מתמודדות רשויות האכיפה עם תופעה מתמשכת של הברחת אמצעי לחימה משטחי הלחימה ומצה"ל לשימוש פלילי, תופעה המהווה איום ממשי על ביטחון הציבור.