ראש רשות מקומית סמוך לירושלים עוכב הבוקר (שני) על ידי חוקרי לה"ב 433 בחשד לשחיתות ציבורית.

המעצר הגיע בעקבות חקירה סמויה ממושכת שהתנהלה ביחידה לחקירות הונאה, במהלכה נאסף מידע מודיעיני המצביע על חשדות חמורים בפעילות הרשות המקומית.

עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו הבוקר חוקרי היחידה על מספר מוקדים, ביניהם משרדי הרשות המקומית ובתים פרטיים.

במסגרת המבצע, בוצעו חיפושים מקיפים במשרדי הרשות המקומית ובבתים פרטיים, במטרה לאתר ראיות ומסמכים הקשורים לחקירה. במקביל, זומנו לחקירה בכירים נוספים ברשות, כאשר החוקרים פועלים לחשוף את מלוא היקף הפרשה.

יצוין כי המבצע מתבצע בשיתוף פעולה של מספר גופי אכיפה ופיקוח, כל אחד על פי תחום התמחותו. בין השותפים למבצע: המנהל האזרחי, רשות המסים, חברת החשמל, הפרקליטות האזרחית, הרשות לאכיפה במקרקעין וגופים נוספים.

במשטרה הבהירו כי הפעילות החקירתית נמצאת בראשיתה, וצפויות להתבצע פעולות חקירה ואכיפה נוספות בימים הקרובים.

ראש הרשות המעוכב הועבר לחקירה במשרדי היחידה, ובהמשך יוחלט האם לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרו.