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בחשד לשחיתות: חוקרי לה"ב 433 עיכבו לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים 

חקירה סמויה של יאח"ה הובילה למעצר ראש רשות מקומית באזור ירושלים • חיפושים במשרדים ובבתים פרטיים | חקירה סמויה שהפכה הבוקר לגלויה (משטרה)

4תגובות
משרדי להב 433 (צילום: יוסי אלוני - פלאש 90)

ראש רשות מקומית סמוך לירושלים עוכב הבוקר (שני) על ידי חוקרי לה"ב 433 בחשד לשחיתות ציבורית.

המעצר הגיע בעקבות חקירה סמויה ממושכת שהתנהלה ביחידה לחקירות הונאה, במהלכה נאסף מידע מודיעיני המצביע על חשדות חמורים בפעילות הרשות המקומית.

עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו הבוקר חוקרי היחידה על מספר מוקדים, ביניהם משרדי הרשות המקומית ובתים פרטיים.

במסגרת המבצע, בוצעו חיפושים מקיפים במשרדי הרשות המקומית ובבתים פרטיים, במטרה לאתר ראיות ומסמכים הקשורים לחקירה. במקביל, זומנו לחקירה בכירים נוספים ברשות, כאשר החוקרים פועלים לחשוף את מלוא היקף הפרשה.

יצוין כי המבצע מתבצע בשיתוף פעולה של מספר גופי אכיפה ופיקוח, כל אחד על פי תחום התמחותו. בין השותפים למבצע: המנהל האזרחי, רשות המסים, חברת החשמל, הפרקליטות האזרחית, הרשות לאכיפה במקרקעין וגופים נוספים.

ב הבהירו כי הפעילות החקירתית נמצאת בראשיתה, וצפויות להתבצע פעולות חקירה ואכיפה נוספות בימים הקרובים.

ראש הרשות המעוכב הועבר לחקירה במשרדי היחידה, ובהמשך יוחלט האם לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרו.

משטרהחקירהשחיתותלה"ב 433שחיתות ציבורית

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3
כרגיל בסוף לא כלום
יעקב
נחיה ונראה
החקירה רק החלה
2
" וביערת הרע מקירבך ."
נח
1
אחד שיודע, הכל סיפורים...עשו מהעכברון פילל, העיקר להכפיש, אם אפשר
חיים

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