במסגרת הפעילות המבצעית לסיכול טרור לקראת חגי תשרי, עצרו הלילה לוחמי מג"ב עוטף ירושלים שלושה מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור נגד אזרחי מדינת ישראל. הפעילות בוצעה בכפר ביר נבאלא בהכוונה מודיעינית מדויקת של שירות הביטחון הכללי ומחוז ש"י במשטרת ישראל.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, במסגרת הפעילות הראשונה פשטו הלוחמים על בתיהם של שני מבוקשים בהכוונה מודיעינית של שב"כ. הלוחמים איתרו את השניים בעת שישנו בבתיהם ועצרו אותם במקום. בפעילות נוספת שבוצעה בכפר, בהכוונה מודיעינית של מחוז ש"י במשטרת ישראל, פשטו הלוחמים על ביתו של מבוקש שלישי ועצרו גם אותו.

שלושת המבוקשים הועברו להמשך חקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים. הפעילות מצטרפת לשורה של מבצעים מבצעיים שמבצעים כוחות הביטחון בשבועות האחרונים ברחבי יהודה ושומרון במסגרת ההיערכות לקראת ימי החג.

כידוע, כוחות הביטחון מגבירים את הפעילות המבצעית בתקופה זו במטרה למנוע פיגועים ולמעצר מחבלים מבוקשים. רק לפני מספר ימים עצרו כוחות דובדבן בהכוונת שב"כ מחבל בכיר בטולכרם שהיה מעורב בתכנון פיגועים וסחר באמצעי לחימה.

במקביל, כוחות הביטחון ממשיכים לפעול למניעת הברחות נשקים וחומרי לחימה. לפני מספר ימים סיכלו כוחות הביטחון הברחת כ-40 אמצעי לחימה בגבול המזרחי, כאשר נעצרו שני חשודים תושבי יריחו שברשותם נתפסו 34 אקדחים ושני נשקים מסוג M-16.

מדוברות המשטרה נמסר כי לוחמי משמר הגבול, יחד עם כלל כוחות הביטחון, ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול הטרור ולמעצר מבוקשים, בכל מקום ובכל זמן, למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל.