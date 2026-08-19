אופנועני המחוז הצפוני עצרו לפני כשבועיים רוכב קטנוע בן 19 מנצרת, לאחר שזיהו אותו נוסע תוך כדי שלוחית הזיהוי שלו מקופלת ומנסה להימלט מהם. בחיפוש שבוצע ברכב נתפסו שני אקדחים טעונים בכדורים שהוסלקו מתחת למושב הנהג.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, במהלך פעילות שגרתית של אופנועני המחוז הצפוני בעיר נצרת, זיהו השוטרים קטנוע שנע כאשר לוחית הזיהוי שלו מקופלת. כשהבחינו בכוחות המשטרה, ניסה הנהג להימלט מהם, אך השוטרים נסעו לכיוונו, חסמו את נתיב נסיעתו וביצעו את מעצרו.

בחיפוש מדוקדק שבוצע בקטנוע, אותרו שני אקדחים מסוג תופי Colt ו-FN, שניהם טעונים בכדורים והוסלקו מתחת למושב הנהג. הנשק נתפס והועבר לטיפול המשטרה, והנהג נעצר לחקירה.

עם סיום שלב החקירה, הגישה הפרקליטות באמצעות עורך הדין עמית פרלה כתב אישום ובקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת.

מאבק נמשך בפשיעה האלימה

המעצר מתווסף לשורה ארוכה של פעולות אכיפה שמבצעת משטרת ישראל במחוז הצפוני במסגרת המאבק בפשיעה האלימה ובתופעת הנשק הבלתי חוקי. מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני מעל 580 אמצעי לחימה קטלניים, ונעצרו חשודים רבים "על חם" תוך כדי החזקת נשק.