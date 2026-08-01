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רצח בנתיבות: עבריין בכיר ומוכר למשטרה נורה למוות ברחבת חניה

גבר כבן 40 נדקר למוות ברחבת חניה בנתיבות • חשוד נוסף נפצע קל ופונה לבית החולים | המשטרה פתחה בחקירה (משטרה)

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זירת הרצח בנתיבות, הערב (צילום: דוברות מד״א )

גבר כבן 40, עבריין בכיר המוכר ל, נרצח הלילה (מוצאי שבת) מירי ברחבת חניה בנתיבות. האירוע התרחש בשעה 21:37 ברחבת חניה לרכבים בעיר, כאשר הקורבן נורה מספר פעמים בגופו ומותו נקבע במקום על ידי צוותי מד"א. במקביל, פצוע נוסף נפצע באורח קל ופונה לטיפול רפואי.

על פי הנמסר מדוברות מד"א, הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 בשעה 21:37. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום מצאו את הפצוע שוכב ברחבת החניה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעה חודרת בגופו. למרות מאמצי ההחייאה המתקדמים שביצעו הצוותים, נאלצו הם לקבוע את מותו במקום.

יוסף זגורי, שני אלחדד ואליאסף בוגדרי חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נפגע באירוע אלימות. למרבה הצער בתום מאמצי ההחייאה נקבע מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל. כמו כן הענקנו סיוע לפצוע נוסף במצב קל".

הכוחות בזירה, הערב (צילום: דוברות איחוד הצלה)

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א, אוריאל כהן, תיאר את התמונה הקשה שנחשפה בזירה: "הפצוע שכב ברחבת החניה לרכבים כשהוא סובל מפציעות בגופו. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות אבל הפציעה שלו הייתה אנושה ובסופן נאלצנו לקבוע את מותו".

כהן הוסיף כי בסריקות שביצעו הצוותים בבניינים הסמוכים, איתרו גבר בן 29 בהכרה מלאה עם פציעה בגופו. לאחר טיפול רפואי ראשוני בשטח, הוא פונה באמבולנס מד"א להמשך טיפול בבית החולים כשמצבו קל.

המשטרה פתחה בחקירה

משטרת ישראל פתחה בחקירה מקיפה בעקבות האירוע הקטלני. על פי הנמסר מדוברות המשטרה, כוחות משטרת תחנת נתיבות החלו באיסוף ממצאים בזירה ובביצוע סריקות נרחבות לאיתור החשודים המעורבים באירוע.

משטרהרצחנתיבות

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3
מפחיד יומיים אחרי הבר המצווה לבן שלו
א.ק
2
השם ישמור, איזה רחוב זה?
בת מלך
1
לא רוצים עבריינים
יוסי

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