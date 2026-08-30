מבצע אכיפה רחב היקף התקיים בשבוע שעבר במחוז צפון, במסגרתו פעלו כוחות משולבים של שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל לאיתור חבי מאסר שלא התייצבו לריצוי עונשם. בתום הפעילות המבצעית נעצרו תשעה חבי מאסר, שהועברו למתקני הכליאה להמשך הליכי קליטתם וריצוי מאסרם.

הפעילות המשולבת כללה פריסה רחבה של כוחות בשטח, בהם בלשי ימ"ר בתי הסוהר, בלשי המחוזות בשב"ס וכוחות משטרת ישראל במחוז צפון. הכוחות ביצעו פעולות איתור מדויקות, תצפיות ממוקדות ומעצרים של אנשים שלא ציתתו לגזרי הדין שניתנו נגדם.

על פי הנמסר מדוברות שירות בתי הסוהר, המבצע מהווה חלק ממאמץ מתמשך לאכיפת גזרי דין וחיזוק המשילות. שירות בתי הסוהר הבהיר כי ימשיך לפעול ביחד עם משטרת ישראל לאיתור חבי מאסר ולהבאתם לריצוי עונשם בהתאם לחוק.

המבצע מצטרף לשורה של פעולות אכיפה שמבצע שירות בתי הסוהר בתקופה האחרונה. לפני מספר ימים סוכלה דרמה מתוחה בכלא השרון, כאשר אסיר שהתבצר על מרפסת הוחלץ בהצלחה על ידי כוחות יחידת העילית מצדה. בנוסף, בוצעו פשיטות נרחבות במתקני כליאה נגד ארגוני פשיעה, במסגרתן נתפסו סמים, דוקרנים וכדורים רפואיים.