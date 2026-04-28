במהלך פעילות מבצעית שנערכה אמש (שני) במעבר עופר שבגזרת עוטף ירושלים, הצליחו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים לסכל שני ניסיונות הברחה נפרדים של שוהים בלתי חוקיים. בסך הכל נעצרו 8 שב"חים יחד עם שני המסיעים שניסו להעבירם למרכז הארץ.

האירוע הראשון התרחש כאשר הלוחמים הבחינו ברכב חשוד שהגיע למעבר, כשבמושב הקדמי ישבה קטינה. החשד שהתעורר הוביל את הכוחות לבצע חיפוש יסודי ברכב, ובמהלכו התגלתה שיטת הסלקה מתוחכמת - 3 שוהים בלתי חוקיים הוסלקו בתוך תא המטען של הרכב, בניסיון להימנע מזיהוי במעבר.

נהג הרכב, תושב מזרח ירושלים בן 28, נעצר במקום והועבר להמשך חקירה במשטרה. השוהים הבלתי חוקיים שנמצאו ברכבו הועברו אף הם לטיפול הרשויות.

בהמשך הערב, במסגרת פעילות נוספת של הכוחות באותו מעבר, ובהכוונה מודיעינית של משרד החקירות והמודיעין במג"ב עוטף ירושלים, אותר רכב חשוד נוסף. הפעם התגלו בחיפוש 5 שוהים בלתי חוקיים שהוסעו בתוך הרכב.

נהגת הרכב השני, תושבת מוקייבלה בת 29, נעצרה גם היא והועברה להמשך חקירה במשטרה יחד עם השוהים שהסיעה.

יצוין כי תופעת הברחת שוהים בלתי חוקיים דרך המעברים ממשיכה להעסיק את כוחות הביטחון. רק בשבועות האחרונים נתפסו כ-40 פלסטינים שהתחבאו במשאית זבל במעבר חוצה שומרון, ובמקרה נוסף הוחבאו 9 שב"חים בין רהיטים במשאית שנעצרה באזור ים המלח.

מדוברות מג"ב נמסר כי "לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה עם לוחמי המעברים, לסיכול עבירות הסעה, העסקה והלנת שוהים בלתי חוקיים ולשמירה על ביטחון הציבור".

הפעילות המבצעית במעבר עופר מצטרפת למאמצים הנרחבים של כוחות הביטחון למניעת חדירות בלתי חוקיות לשטחי המדינה, תוך הבנה שאוכלוסיית השוהים הבלתי חוקיים עלולה להוות פוטנציאל לפעילות פלילית וביטחונית.