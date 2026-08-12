שוטרי תחנת עירון ולוחמי החטיבה הטקטית פעלו הלילה (בין שלישי לרביעי) באופן יזום בשטח פתוח באזור עין סהלה בצפון הארץ, במסגרת מלחמה ממוקדת של משטרת ישראל באמל"ח הבלתי חוקי.

במהלך הפעילות, כאשר הגיעו הכוחות למקום במטרה לבצע חיפוש ואיתור אמצעים פליליים, נפתחה לעברם פתאומית אש חיה. השוטרים נקלעו לסיכון חיים ממשי במתחם חשוך, אך הגיבו במהירות, תפסו מחסות והחלו לנהל את האירוע בקור רוח תוך חתירה למגע.

תיעוד ממצלמות הגוף של הלוחמים חושף את הדרמה ברגעי האמת: בסרטון נשמעות צרורות הירי החודרות את הלילה. השוטרים נראים מדלגים בין רכבים וגדרות, כשהם מכוונים את נשקיהם ומנהלים תקשורת מבצעית צפופה: "תצמצם אליי!", "פוגע חסוי!".

במקביל, מפקד הכוח נשמע מדווח בקור רוח ברשת הקשר: "כל מי שמגיע לזירת האירוע – להתמגן מגן מלא! עדיין יש פה ירי, יש חמושים... להביא פה כוחות, כמה שיותר כוחות סריקה! הירי פעיל לעבר הכוחות שלנו!".

בתום סריקות מהירות ונחושות בשטח, הצליחו הכוחות לנטרל את הסכנה ועצרו חשוד במעשה. החשוד הועבר להמשך חקירה ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב מנשה. בחיפוש שנערך בזירה אותרו אמצעי הלחימה והנשק ששימש לפי החשד באירוע, והוא הועבר למיצוי ראייתי במעבדות הזיהוי הפלילי. בהתאם לממצאים בשטח ולצורכי החקירה, בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד מחר. במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד מחוללי הפשיעה והאמל"ח הבלתי חוקי, תוך חתירה למגע גם מול עבריינים המנסים לפגוע בכוחות הביטחון.